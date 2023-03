A Luis Fernando Suárez hay que refrescarle la memoria

Luis Fernando Suárez, técnico de la Selección Nacional, parece haber olvidado sus palabras, su pensamiento sobre el momento en que un técnico debe dar el paso al costado, antes de que lo despidan.

Suárez tiene muy claro cuándo dar por finalizada una relación laboral con un equipo o selección, pero no lo aplicó con Costa Rica. Probablemente siente que el mejor momento de la Tricolor está por llegar, pese a los malos resultados, el mal desempeño del grupo dentro de la cancha, los partidos ganados, pero sufridos.

Aquellos donde se logró un gol, pero se pasó el resto del juego encerrado, defendiendo como sucedió en el repechaje ante Nueva Zelanda.

Luego de la derrota ante Panamá, Suárez dijo: “Lo que noto es que ustedes (prensa) no quieren que yo siga”. No sé si toda la prensa deportiva no quiere que siga, pero un sector de la afición no tiene empatía con él y así se lo hicieron ver en el Estadio Nacional con el “fuera Suárez, fuera Suárez”.

Entonces don Luis, aquí paso a refrescarle la memoria, a recordarle como dijo usted, el momento indicado para cerrar un ciclo.

En entrevista con Eduardo Biscayart y Jaime Macías en el programa Mano a Mano, en julio del año pasado, el timonel colombiano expresó que se debe saber terminar los ciclos.

“Uno debe saber cerrar ciclos y los mejores momentos es cuando estás bien, cuando estás ganando, no cuando estás perdiendo; cuando estás perdiendo, te sacan. El momento en que uno debe saber irse es cuando estás como subiendo y se está en la cresta de la ola y decir me voy y me marcho con un buen recuerdo de todo el mundo, para con ellos y ellos conmigo”, declaró Luis Fernando Suárez.

Don Luis, me apegó a sus palabras, su momento para irse, cuando usted estaba en la cresta de la ola, debió ser al culminar la segunda ronda de la eliminatoria, donde logró el pase al repechaje. Ahí cuando las cosas estaban bien (según su pensamiento para terminar un ciclo), debió irse para dejar un buen recuerdo ante la afición. Pero bueno, me pongo en sus zapatos y que lindo debe ser dirigir otro mundial, el tercero y lo hizo, pero ante el papelón, tampoco agarró las cosas y se marchó.

Hoy y según lo que usted dijo, corre el riesgo de que lo echen, porque “cuando estás perdiendo te sacan”.

El Estadio Nacional no estaba llenó ante Panamá, pero la mayoría de los que asistieron dictaron sentencia, ya no lo quieren como seleccionador y aunque no siempre la voz del pueblo es la voz de Dios, usted como entrenador, con una carrera que ronda los 43 años sabe muy bien cuándo cerrar el ciclo.

Será que Luis Fernando Suárez está a la espera de esa otra ola para subirse a la cresta o solo aguarda el tiro de gracia, que el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol lo saque de la Selección Nacional por sus malos resultados, porque “cuando estás perdiendo te sacan”.