A Francisco Calvo le molestó la pifia de Luis Enrique: ‘Su profesor de cultura no fue el mejor’

Si Luis Enrique Martínez hasta estuvo de vacaciones en Costa Rica, a los ticos les resulta muy extraño que el seleccionador de España afirmara en su novedoso ‘Stream’ en la plataforma Twitch que su primer rival en el Mundial de Qatar es una selección sudamericana.

“Hay jugadores conocidos para los españoles como Keylor Navas y Joel Campbell que tuvieron experiencia en nuestro país, es una selección sudamericana, los jugadores sudamericanos saben a lo que juegan y a lo que hacen, tiene un entrenador experimentado y seguro será difícil simplemente por lo que significa debutar en un Mundial, en una Copa del Mundo no hay partidos fáciles”, expresó Luis Enrique en su debut como ‘streamer’.

Aunque en la Selección de España trataron de bajarle el tono a esa pifia y el defensa César Azpilicueta lo tildó como “un pequeño lapsus que lo podemos tener todos”, la realidad es que a muchos ticos eso no les hizo nada de gracia.

“No tengo mucha opinión sobre eso, simplemente me parece que si él piensa que Costa Rica es una selección sudamericana, su profesor de cultura no fue el mejor. Yo creo que hay que ser una persona culta y saber contra quién usted se va a enfrentar, contra quién usted va a jugar y dónde está ese país”, afirmó Francisco Calvo en Radio Columbia, antes de la primera práctica de la Selección Nacional en Qatar.

Daniel Chacón fue más diplomático en su reacción: “No me he enterado, tampoco he puesto mucho énfasis en lo que han dicho, me he enfocado en mi Selección”.

En cuanto a esta nueva moda del Stream, el joven brumoso señaló que es algo que a él en lo personal le agrada.

“Me gusta que se tome el fútbol así, con esa alegría, con esa cercanía a la afición, pero creo que no tiene nada que ver con nosotros. No me parece que esté faltando el respeto, es su manera de vivirlo y para mí es respetable”, añadió Chacón.

Otro que no quiso entrar en polémica por el error geográfico de Luis Enrique Martínez fue el seleccionador de Costa Rica, Luis Fernando Suárez.

Antes de la primera práctica de la Tricolor en Qatar, el colombiano optó por lanzar múltiples elogios a su colega y primer rival en la Copa del Mundo.

Suárez destacó que a España “hay que temerle y hay que ponerle muchísimo cuidado”.

“Es un muy buen equipo que tiene muy buena tenencia de la pelota, que la trata de recuperar lo más rápido posible. Estamos muy conscientes de cuáles son sus fortalezas, esperemos responder bien. Intentaremos que se sientan incómodos con nuestras condiciones”.

Después de hablar de la Roja como tal, Luis Fernando Suárez exteriorizó su criterio sobre su homólogo en el banquillo.

“Luis Enrique es un grandísimo entrenador, es un personaje con muchísima capacidad (...). Tienen una misma forma de jugar y de jugar bien. Luis Enrique ha sabido mantener esa identidad futbolística”.

Costa Rica y España se enfrentarán el miércoles en la primera jornada del Grupo E, que completan Alemania y Japón. El duelo de la ‘Sele’ está pactado para las 10 a. m. (hora nacional).

El equipo que lidera el arquero Keylor Navas clasificó de forma agónica a su tercer Mundial consecutivo después de que Suárez se hiciera cargo del banquillo y cambiara el rumbo de unas desastrosas eliminatorias de Concacaf.

“El grupo está bastante bien, con buena disposición. Anímicamente está fuerte y eso me llena de ilusión. Tengo buenas sensaciones”, resumió.

El estratega tiene una amplia experiencia mundialista después de haber guiado a Ecuador en Alemania 2006 y a Honduras en Brasil 2014.

Ahora trata de inculcarle a sus pupilos la trascendencia del primer partido, para lo que utiliza una cita de un campeón mundial, el argentino Carlos Bilardo.

“Siempre me acuerdo de un consejo que me dio Carlos Bilardo antes del Mundial de 2006: ‘El primer partido vale oro”, confesó Suárez.

Añadió que eso es algo que siempre le dice a sus jugadores y que esta vez no es la excepción.