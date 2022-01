A Bryan Ruiz se le respeta y punto

Bryan Ruiz es, sin dudarlo, el jugador de campo más reconocido, influyente y determinante para Costa Rica, en el presente siglo.

Ruiz fue campeón fuera de Costa Rica, lo hizo en el Twente de Holanda, una escuadra en la que fue figura y le peleó de tú a tú el título de goleo a Luis Suárez. Estuvo en la Liga Premier, en la liga de Portugal, en el mítico Santos de Brasil... Solo para dar pinceladas de su hoja de vida en clubes.

En cuanto a la Selección, Bryan ha sido un líder desde su nacimiento como seleccionado. Estuvo a punto clasificar a la Sele a Sudáfrica 2010. Jugó un papel preponderante en los procesos a Brasil 2014, Rusia 2018; pero ahora, camino a Catar 2022 con un cambio generacional obligado, el ‘10′ ha demostrado que de su profesionalismo, su compromiso y su calidad no se duda.

Bryan tiene 36 años, pero aunque físicamente no es ‘La Comadreja’ que dejaba cuatro rivales en el camino hace 10 años, sí es consciente de dónde debe estar colocado para simplemente empujar un balón a la red. Así suma dos dianas en el actual proceso: una a Panamá y otra a El Salvador.

Si hay un futbolista que tiene reconocimiento internacional, además de Keylor Navas, es Bryan Ruiz. Esto quedó reflejado con el tuit del reconocido estadígrafo español MisterChip, quien fue enfático luego del triunfo nacional ante los canaleros que dudar de Bryan es pecado.

Muchos lo han tildado de ‘acabado’, ‘asistente técnico’, ‘retirado’... Lo cierto es que en este país no hay todavía otro jugador como él, otro capitán con su gallardía, entrega y toques de magia en el campo; con su presencia consigue incomodar al rival, bien lo dijeron los jugadores panameños: ‘enfrentamos a la Costa Rica de Ruiz, Navas y Campbell’.

Pero además con su guía permite que los nuevos valores agarren confianza. Para comprobarlo bastará con pedir testimonio a Aarón Suárez o Gerson Torres.

El capitán continúa vigente, sintiendo la camisa nacional como pocos, demostrando con el ejemplo que está todavía un ratito más, por lo menos se le nota que tiene el viaje a Catar entre ceja y ceja. Ante esto me robaré una frase que leí por redes sociales, disculpando la falta del nombre del autor que no pude rastrear: al capitán se le respeta y punto, a hoy no hay como dudar de él.

PD: La Selección no está lista para ver partir a su ‘10′.