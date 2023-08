A Aquil Alí le incomoda ver a Jeaustin Campos pensando en la Selección: ‘Tiene que ubicarse’

Aquil Alí es directo. El hombre fuerte de Fuerza Herediana no se anda por las ramas, ante esto le pide a Jeaustin Campos, técnico florense, que se concentre en el conjunto rojiamarillo y no se distraiga con los rumores que lo colocan como el candidato más fuerte para asumir la Selección Nacional.

Alí es claro en señalar que ha notado en las recientes derrotas ante ADG, Puntarenas y Alajuelense que el equipo ha tenido muchas desatenciones en concentración, pero no solo a nivel de jugadores sino también de cuerpo técnico.

De hecho, el dirigente es enfático en señalar que es ‘muy malo’ que al entrenador se le vincule con la Tricolor, porque de momento no se sabe qué sucederá con el futuro del DT y los resultados en el Team no lo están acompañando.

“Es muy mala (la bulla entre Campos y la Selección)’, porque al final el que decide eso es el nuevo Comité Ejecutivo y él está concentrado en otro lugar. Pero si él pierde más partidos, ¿qué Selección lo va a llevar?, si no funciona con este equipo ¿por qué funcionará si se va?... Él tiene que ver cómo lo maneja, porque ahora tiene a Herediano en las manos y la Selección no se sabe, eso depende de muchos factores”, resaltó.

Aquil insistió en que el entrenador debe encontrar el camino para centrarse nuevamente en sacar al Herediano del bache en el que está.

“Tiene que ubicarse, es todo lo que digo”, sentenció.

Jeaustin Campos ha sido vinculado a la Selección Nacional desde que se dio la salida de Luis Fernando Suárez del banquillo patrio. Según medios como TigoSports, el DT rojiamarillo es uno de los candidatos que maneja el nuevo Comité Ejecutivo de la Fedefútbol, el cual preside Osael Maroto.

Por esto, el propio entrenador ya se ha referido a un posible interés.

“Me siento muy honrado. Hace 17 años comencé mi carrera como entrenador y algunos momentos ha sonado mi nombre, pero hay prioridades para los que eligen y me he quedado en el borde. ¿Si estoy capacitado? Pues bueno, son 17 años de una carrera que me ha respaldado y que he construido junto a mis compañeros en el banquillo, yo hablé con Jafet Soto y con Robert Garbanzo, pues en los momentos en que las cosas no estaban saliendo me tendieron la mano, pero ahora solo estoy pensando en Herediano y la seguidilla de partidos”, mencionó hace un mes en una conferencia de prensa.

Jeaustin Campos es el DT más ganador del fútbol nacional con siete cetros.