Saborío se mostró seguro sobre qué no dijeron sus compañeros, pero no recordó qué expresó cada uno de ellos en el 2014 cuando los dirigentes pusieron sobre la mesa, golpeada o sin golpear, la continuidad de Pinto. A una pregunta, un “No me acuerdo”; a otra pregunta, otro “No me acuerdo”, uno más y otro. “No me acuerdo... No me acuerdo”.