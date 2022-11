27 cosas que le faltaron a la Selección de Costa Rica ante España

Aunque Celso Borges haya dicho que no faltó nada, quizás aún impactado recién finalizado el juego, sin haber digerido el 7 a 0, la Selección de Costa Rica terminó llena de deudas consigo misma. Faltó de esto y de lo otro. Faltó de todo un poco y mucho me temo que después de estos 27 puntos seguirán faltando explicaciones.

A la Selección de Costa Rica le faltó el héroe de Brasil 2014, si bien no puede culparse a Keylor Navas de la derrota. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

1. Faltó tener más fogueos, para ver deficiencias, pero a Suárez le parecen una pesadilla, por posibles lesiones, y a la Fedefútbol se le hizo un lío, con una mala negociación de por medio, en el frustrado partido ante Irak.

2. Faltó que Nigeria, el único partido de preparación, no fuera un equipo de jovencitos que hicieran factible una despedida festiva en el Estadio Nacional.

3. Faltó atacar ante España, como evidencia la ausencia de remates a marco.

4. Faltó defender, como no dejan mentir los 17 disparos españoles.

5. Faltó el grito-regaño oportuno entre compañeros, para aguijonear el espíritu del equipo cuando más se necesita. Al menos yo no lo vi. Tampoco ese espíritu guerrero que uno suele buscar en la pelota dividida peleada con gallardía, en la barrida, en el pique.

6. Faltó agarrar de la camisa a los españoles, aunque fuera para detenerlos en alguna que otra jugada. Nadie le va a reclamar a Arabia Saudita sus 21 infraciones para detener a Messi y compañía, en la sonada victoria por 2 a 1. Nadie, tampoco, va a aplaudir a Costa Rica por el limpio desempeño de doce infracciones ante España.

7. Faltó marcar de cerca, pegadito, sobre todo en el último cuarto de cancha, porque a dos metros de distancia, como en varios de los goles recibidos, poco s epuede hacer.

8. Faltó todo lo que le permitió a Costa Rica solo recibir solo dos goles en los últimos ocho partidos oficiales, incluyendo eliminatoria y repechaje.

9. Faltó la máxima del Chunche Montero, por más arcaica que parezca: “O pasa la bola o pasa el jugador, pero los dos, no”. Para que no me juzguen de marrullero, como hasta Jorge Valdano decía: “no se puede jugar el fúbol a las patadas, pero hay patadas que no pueden dejar de darse”.

10. Faltó presionar en alguna parte. Si Joel Campbell aparece en las estadísticas de FIFA como el tico que más presiones defensivas realizó (98), qué pasó con los demás jugadores y en el resto del campo, como en la media o la defensa, donde se estrechan los espacios y aumentan los acosos.

11. Faltó jugar a algo: ante Italia en Brasil 2014, la ‘Sele’ jugó a la posición prohibida y con maestría hizo caer a su rival en la trampa once veces. Esta vez, Costa Rica no jugó al fuera de lugar (sensata decisión) y en su lugar pobló el área y sus linderos, pero España igual ingresaba sin pedir permiso.

12. Faltó dimensionar antes del juego que la diferencia de juego era tan abismal. De haberlo sabido -doy por hecho- Luis Fernando Suárez habría planteado una defensa a ultranza, de esas en las que se pierde 1 a 0 ó 2 a 0, y en un buen se empata, y en uno soñado se gana.

13. Faltó una solución táctica. Pasar a línea de 5, el sistema que le ha dado los mejores juegos a Costa Rica en mundiales, no surtió ningún efecto. Quizás faltó ponerlo más en práctica antes del Mundial.

14. Faltó una solución anímica. Los jugadores parecían abrumados, anonadados, impactados, sin reacción ante lo inesperado (3 a 0 en apenas 31 minutos).

15. Faltó una respuesta física. Si el rival gana en lo técnico y en lo táctico, correr más que él a veces algo compensa. Yeltsin Tejeda, el tico que más corrió, sumó 12.4 kilómetros, pero Gavi alcanzó los 12.8.

16. Faltó tener la pelota (¡cómo olvidarlo!). Debimos iniciar este recuento con el 17% de posesión de balón.

17. Faltaron pases (¡cómo hacerlos sin pelota!): 166 pases buenos son insignificantes al lado de los casi 1.000 de España (998).

18. Faltó alguna jugada de bola muerta a favor para aprovechar el ingreso de Kendall Waston: cero tiros de esquina.

19. Faltó el “guardameta héroe”. Si lo piensa un momento, se dará cuenta que las hazañas ticas en mundiales han tenido un ángel en la portería, Gabelo Conejo en el ‘90 y Keylor Navas en el 2014, sin el cual no habrían sido posibles.

20. Faltó que Keylor Navas jugara algo en el PSG en los últmos seis meses. Aunque no se le puede achacar la derrota, el mejor Navas habría impedido varios de los siete goles de España.

21. Faltó la osadía de la Sele del 2002 que, viéndose abajo 3 a 0 ante Brasil, se lanzó al ataque y logró el 3 a 2. Al final perdería también por goleada, 5 a 2, pero aún se recuerda su atrevimiento en busca de goles.

22. Faltó que alguien pensara (y si lo hizo no se notó): es mejor perder 6 a 3, 8 a 4 que 7 a 0.

23. Faltó ingresar con balón dominado por las bandas: la FIFA reporta cero incursiones

24. Faltó un Paulo Ceśar Wanchope que, en solitario, abriera espacios como lo hizo en la derrota ante Alemania por 4 a 2, en el 2016, con doblete suyo. Al menos asustó a los teutones y decoró la goleada.

25. Faltó “fundamento técnico” para tener la pelota, dijo Luis Fernando Suárez. No lo dudo: técnicamente el jugador tico tiene mucho por mejorar en el pase, la recepción de balón y la conducción de balón.

26. Faltó defender como la criticada selección de Óscar Ramírez, que en Rusia 2018 le aguantó a Brasil con el 0 a 0 hasta el minuto 90. Dos goles recibidos en tiempo de reposición marcaron la diferencia y que al final se le tildara de defensivo.

27. Faltó lo indispensable cuando gana y aún más cuando se pierde: autocrítica.

La quijotesca historia de la Selección de Costa Rica: ¡Que sí eran gigantes, amigo Sancho!