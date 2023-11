Selección de Costa Rica bajo la lupa de Luis Marín: ‘Si no hay triunfo, la serie se complica mucho’

Luis Marín es claro: Costa Rica no debe perder el primer juego de la serie de cuartos de final contra Panamá.

El estratega de San Carlos y mundialista 2002 y 2006 como jugador, además de 2014 y 2018 como asistente técnico, profundizó sobre lo que espera de la primera prueba de Gustavo Alfaro, también dio a conocer que no visualiza a Elías Aguilar como titular.

El exjugador analizó que está de acuerdo con el cambio generacional que se hace al apostar por otros talentos en vez de Celso Borges, Kendall Waston y Óscar Duarte.

-¿Qué espera de la Selección de Costa Rica? Copiado!

-Yo realmente lo que espero es ver de alguna manera la idea del técnico, las ideas generales, por ejemplo las ideas ofensivas y defensivas que va a desarrollar. Veremos el parado del equipo, el sistema táctico. Y bueno, después será el talento de cada jugador lo que marque la diferencia; el tiempo de trabajo es poco, pero creo que sí se pueden ver pinceladas. La constancia en el partido no será clara

-¿La ausencia de Keylor Navas puede ser determinante? Copiado!

-Keylor siempre hará falta por su liderazgo y calidad, pero bueno, hay que saber que hay muchachos que lo han hecho bien como Kevin Chamorro. Yo creo que también es tiempo de dar espacio a los nuevos y no veo mal que los nuevos se muestren.

LEA MÁS: Costa Rica vs. Panamá: estas son las reglas que debe saber para un duelo crucial

-¿Está lista Costa Rica para dejar ir a Celso Borges y Kendall Waston? Copiado!

-Hay que darse cuenta de que hay muchachos que han ganado terreno y ya toca darles espacio para que otros asuman ese rol. Lo mismo ocurre en la portería; Navas es importante, pero hay que ver quién asumirá ese rol. El cambio se ha venido dando y ahora toca fortalecerlo.

-¿Cuál sería su titular? Copiado!

-Hay llamados interesantes como Bryan Oviedo, Joel Campbell, Yeltsin Tejeda, Francisco Calvo, Kevin Chamorro y Manfred Ugalde; ya ahí podríamos ver qué pasa con los demás, pero siento que ese será el esqueleto. En Boca y Ecuador, demuestra ser ordenado en defensa con transiciones rápidas.

-¿El primer partido es crucial? Copiado!

-Si no se gana, se pone cuesta arriba. El tema es no perder, pero si no hay triunfo, la serie se complica porque es de visita con muy poco tiempo de trabajo. Pero ese primer duelo es fundamental.

-¿Preferiría cerrar en casa? Copiado!

-Yo hubiera preferido cerrar en casa, pero no sé por qué se decidió eso.

-¿Pondría a Elías Aguilar de entrada? Copiado!

-Hay que ver la idea del DT. Yo creo que no irá de entrada; puede ser un buen relevo. Por lo que he visto del DT, me parece que le gusta el vértigo, la velocidad, la salida rápida. Elías puede ser una buena variante.

-¿Es Manfred Ugalde el nuevo referente de la Selección? Copiado!

-Hay que darle el espacio, esperar a ver que asuma el rol y ver si lo puede desempeñar. Hay que ver su personalidad. No necesariamente por la liga en donde está puede ser líder. Hay líderes como Campbell, Calvo, Yeltsin; son la nueva generación de líderes.

LEA MÁS: Nuevo choque Selección de Costa Rica - Panamá despierta recuerdos históricos en Juan Cayasso

-¿Qué tan grave sería perder la serie? Copiado!

-Si se queda eliminado, es un golpe porque se pierde una oportunidad linda de seguir creciendo. Solo tocará buscar el nivel protagónico de siempre, pero perder sería fuerte. Comenzar así no sería lo mejor.

-¿Cuánto se le puede exigir a un entrenador con tres días de trabajo? Copiado!

-Es difícil. Veremos el parado del equipo, algunas ideas, pero lógicamente la constancia en esas ideas no será lo mejor porque falta trabajo. Independientemente del resultado, el trabajo es mínimo y hay que dar más espacio.