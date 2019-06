“Cuando me dijeron (de la invitación) estaba en mi casa, mi mamá ya lo sabía, me preguntaron si quería participar y yo a todo le dije que sí. Fue una gran sorpresa y una noticia muy buena, ya que me va a ayudar en el proceso de aprendizaje con los talleres y la participación con otras jóvenes”. Así describió Mena, de 17 años, el momento en el que supo que va a viajar a Francia.