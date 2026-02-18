La dirigencia del Deportivo Saprissa, entre ellos Erick Lonis, junto a Cristian Zamora (centro), gerente general de la Academia Brisas Football Academy de Panamá.

El Deportivo Saprissa vuelve a fijarse en el fútbol de Panamá como opción para nutrirse de jugadores.​

Como lo hizo en el pasado, cuando se centró en futbolistas del vecino país para reforzar el plantel, al fichar a Fidel Escobar, Newton Williams, Gustavo Herrera y, recientemente, el delantero Tomás Rodríguez, los morados ven en Panamá una buena opción para pensar en futuros fichajes.​

“El Deportivo Saprissa se complace en anunciar una importante alianza de cooperación con la Academia Brisas Football Academy de Panamá, lo anterior con el objetivo de establecer lazos y fortalecer a ambas organizaciones deportivas”, informó el cuadro morado.​

Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, comentó que el trabajo de Brisas en Panamá es sumamente relevante, ya que son muy destacados en la detección y desarrollo de talentos en suelo canalero.​

“Entendemos que tienen un biotipo de jugador muy específico, rápido, fuerte, potente, elementos que a nosotros nos vienen bien en caso de intercambio de talentos”, afirmó Lonis.​

Por su parte, Cristian Zamora, gerente general de la Academia Brisas Football Academy, explicó que este convenio con el Saprissa es “histórico”.​

Saprissa indicó que la academia en Panamá tiene categorías femeninas y masculinas que se distribuyen en jóvenes desde los seis hasta los 18 años. En sus filas cuentan con 180 jugadores y jugadoras, a los que buscan “ofrecer formación técnica de calidad que promueva no solo habilidades deportivas, sino también el desarrollo de habilidades sociales y emocionales”.

“Creo que toda alianza que nosotros hagamos con organizaciones deportivas, a nivel nacional o internacional, lo que hace es establecer lazos que nos puedan ayudar a fortalecernos como organización deportiva. En este caso, con Brisas Football Academy de Panamá, intentamos hacer un intercambio de talentos y tratar, en la medida de lo posible, de promover los talentos panameños en Costa Rica y también en algún momento enviar talentos nuestros a Panamá”, explicó Erick Lonis.

