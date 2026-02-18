Puro Deporte

Saprissa vuelve a fijarse en el fútbol de Panamá

Los morados ven en el vecino país una opción para sumar figuras a sus filas

Por Milton Montenegro
La dirigencia de Saprissa con dirigentes de academia de futbol de Panama
La dirigencia del Deportivo Saprissa, entre ellos Erick Lonis, junto a Cristian Zamora (centro), gerente general de la Academia Brisas Football Academy de Panamá. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)







Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

