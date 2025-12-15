Saprissa vs. Alajuelense: Sorpresiva designación del árbitro para el primer partido de la final

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Josué Ugalde dirigió un partido de Saprissa ante Puntarenas en noviembe pasado. Ahora tendrá la gran responsabilidad de la final entre los morados y Alajuelense.

El partido de ida entre Saprissa y Alajuelense por la final del Torneo Apertura 2025 será dirigido por un árbitro que no estaba entre los favoritos.

La Comisión de Arbitraje de la Federación Costarricense de Fútbol anunció este lunes que Josué Ugalde será el encargado de dirigir el choque de ida, este miércoles 17 de diciembre a las 8 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa.

Ugalde estará acompañado por Diego Salazar y Octavio Jara como asistentes; Marianela Araya como cuarta árbitra y Félix Quesada como quinto árbitro.

Por su parte, en la sala VOR estarán Brayan Cruz como titular del VAR y Jesús Montero como asistente.

Esto significa que, al menos para este compromiso, quedan al margen nombres experimentados del arbitraje costarricense como Keylor Herrera, Benjamín Pineda y Juan Gabriel Calderón.

La designación para el segundo partido se hará posteriormente. El duelo de vuelta, donde podría haber campeón nacional, se realizará en el estadio Alejandro Morera Soto el sábado 20 de diciembre a las 7 p. m.