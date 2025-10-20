Saprissa tiene razones de sobra para preocuparse cada vez que enfrenta a Alajuelense

El Deportivo Saprissa volvió a obtener el mismo resultado en el clásico: derrota. Cayó hace mes y medio como local, y el domingo anterior padeció horrores y apenas perdió 2-0; apenas, porque el marcador pudo ser mayor.

Les guste o no a los morados, Alajuelense se ha convertido en una piedra en el zapato, un verdadero dolor de cabeza para los aficionados saprissistas.

Las estadísticas son contundentes y muy reveladoras: Saprissa tiene dos años y seis meses sin ganar en el Estadio Alejandro Morera Soto.

¿Recuerda ese encuentro? Fue en abril del 2023, durante la fecha 16 del Clausura 2023. El cubano Luis Paradela —quien ya no está en el equipo— y David Guzmán anotaron los goles de esa añeja victoria.

Pero, para hacer más leña del árbol caído con los tibaseños, los dirigidos por Vladimir Quesada no solo tienen esa cantidad de tiempo sin vencer a la Liga de visita, sino que llegaron a seis clásicos seguidos sin triunfos y tres encuentros consecutivos ante los rojinegros sin marcar un gol.

Por si fuera poco, en el encuentro del domingo pasado, Saprissa solo tuvo un remate directo al marco liguista, mientras que los manudos hicieron 20 disparos entre directos y desviados.

“Es fútbol y nunca vamos a salir a perder un partido. Obviamente, el encuentro ante la Liga no fue lo mejor para nosotros y creo que en el partido hicimos algunas cosas buenas, pero al final eso no importa; lo que interesa son los tres puntos, y no los conseguimos”, dijo Kendall Waston al final del compromiso contra los manudos.

Kendall añadió que terminaron molestos con la derrota porque, según expresó, en varios lapsos del juego tuvieron la pelota, pero la Liga marcó diferencia con dos transiciones muy buenas.

“Esto es algo que nos alarma, que tenemos que ver bien y analizar para que no vuelva a suceder, no solo contra ellos, sino ante los demás rivales”, indicó Kendall.

Waston agregó que en la zaga deben estar muy atentos cuando el grupo busca ir a la ofensiva.

“Si estamos atacando, nosotros, principalmente los defensas, debemos estar precavidos para evitar que nos tomen mal ubicados. Todo esto nos va a servir y, quizá, Dios quiera, nos podamos volver a enfrentar a ellos (la Liga) en lo que viene”, comentó Waston.

Vladimir Quesada, técnico de los morados, reconoció la superioridad de Alajuelense una vez más y dijo que su equipo no mostró el nivel que venía exhibiendo.

“El marcador habla por sí solo. Yo entiendo que no somos ni mejores ni peores; esto no ha terminado. Sabemos que, independientemente de este resultado, no hay nada definido”, comentó Vladimir en la conferencia de prensa.

Alajuelense no tuvo problema para pasarle por encima al Deportivo Saprissa. En la acción, Guillermo Villalobos superó a Ariel Rodríguez. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Para Vladimir, el hecho de que su equipo no haya podido vencer a Alajuelense en los últimos clásicos no determina lo que sigue. La historia se puede revertir, destacó el timonel, quien manifestó que espera toparse a los rojinegros en una final.

“Esto no ha terminado y entendemos que nos han superado en los dos juegos, aunque allá en el Saprissa hicimos un buen encuentro. Pero la historia se puede revertir”, sentenció Vladimir, quien confía en sus jugadores y en la capacidad de reacción para responder en la hora buena, en el momento de definir el cetro del certamen.

