Saprissa se mete en la final de Alajuelense para ayudarle al Xelajú

El Deportivo Saprissa atendió el llamado del Xelajú de Guatemala y se metió en la final de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Los morados no juegan, Alajuelense es el que disputa el cetro ante los chapines, pero los tibaseños le tendieron la mano al rival de los manudos.

El primer compromiso de la final entre rojinegros y guatemaltecos, es esta noche a las 8 p.m. en el Estadio Alejandro Morera Soto.

El cuadro chivo, como se le conoce a Xelajú, y es dirigido por Amarini Villatoro, quien en Costa Rica estuvo en las filas de Pérez Zeledón, le pidió ayuda a Saprissa, que no dudó en colaborar.

La prensa guatemalteca informó que Xelajúi no solo entrenó en las instalaciones del Centro Deportivo Roberto “Beto” Fernández, en Curridabat, donde Saprissa cuenta con dos canchas, sino que también terminó de pulir detalles en el propio Estadio Ricardo Saprissa.

“Los chivos recibieron ayuda del acérrimo rival de los manudos y así seguir con su preparación. Saprissa les prestó su estadio para poder trabajar, algo curioso, tomando en cuenta que los morados son el acérrimo rival de los manudos, contrincantes del club chapín el 26 de noviembre”, destacó el sitio en internet, Guatefutbol.com

Xelajú entrenó en el estadio Ricardo Saprissa 🐏⚽

El periódico Prensa Libre de Guatemala tituló: “Xelajú entrena en el Estadio Ricardo Saprissa previo a la final”.

“El plantel dirigido por Amarini Villatoro se encuentra en territorio costarricense desde el sábado anterior, con el objetivo de cumplir una planificación completa antes del encuentro frente a Liga Deportiva Alajuelense”, indicó Prensa Libre, que resaltó que como parte de su preparación, el entrenador Amarini Villatoro ha realizado trabajos específicos para afinar el rendimiento del plantel. Además, el técnico observó de primera mano al rival, asistiendo el domingo anterior al partido en el que Alajuelense venció 2-0 al Sporting FC.

El que un equipo nacional colabore con otro internacional, antes de un partido en suelo costarricense ante un cuadro tico, es normal. Alajuelense lo hizo en el pasado, incluso le prestó sus instalaciones del CAR a la selección de Nicaragua, antes del juego eliminatorio contra la Selección de Costa Rica.