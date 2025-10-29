Saprissa presume a su ‘gigante’ de dos metros y a sus héroes de oro en Centroamérica

El Deportivo Saprissa está más que orgulloso de sus figuras que campeonizaron en Centroamérica, entre ellos un “gigante” de dos metros.

Cinco jugadores de Saprissa integran la Selección Sub-21 de Costa Rica, que el martes pasado se dejó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025.

Dax Palmer, el arquero Berny Rojas, el atacante Brandon Matarrita, el lateral Julián González y Mathías Cordero, el “grandulón” de dos metros, disfrutaron la presea dorada.

Mathías es defensor, formado en las ligas menores de los morados. El joven zaguero fue titular en la Tricolor que dirige Rándall Azofeifa.

Las condiciones futbolísticas de Mathías Cordero y del guardameta Berny Rojas no solo llamaron la atención de Azofeifa, sino también de Miguel Herrera, estratega de la Selección Mayor, quien, a principios de octubre, los convocó en un grupo de ocho “sparrings” de la Tricolor para el microciclo previo a la doble fecha eliminatoria ante Honduras y Nicaragua.

“¡CAMPEONES CENTROAMERICANOS! Dax Palmer, Berny Rojas, Brandon Matarrita, Mathias Cordero y Julián González son los Morados que integran la Sele Preolímpica que ganó oro en las justas regionales. ¡Muchas felicidades!”, escribió Saprissa en sus redes sociales, junto a una fotografía de los jóvenes.

De ellos, quienes han tenido mayor presencia en Primera División son el volante Dax Palmer y el lateral izquierdo Julián González.

Nacido en Miami en 2007, Dax Palmer se incorporó a Saprissa en 2022. Debutó en noviembre de 2023 con el primer equipo y, en abril de 2025, firmó su primer contrato profesional, extendido hasta 2028. Con 1,91 m de altura y perfil izquierdo, se destaca por su visión de juego, conducción y capacidad para conectar con el ataque.

Julián González tiene 11 años de estar en el club morado; llegó cuando tenía ocho años.

“Vine con un amigo y prácticamente desde el inicio estuve en una categoría mayor a mi edad. Casi siempre jugué con niños, en ese momento, más grandes que yo, y me quedé”, destacó Julián en entrevista con La Nación en setiembre de 2022, luego de su debut en Primera contra Guanacasteca.

Las Moradas Verónica Matarrita, Samantha Pitty, Gloriana Villalobos, Katherine Alvarado y Priscilla Rodríguez ganaron oro con La Sele Femenina en los Juegos Centroamericanos ¡FELICIDADES! 🇨🇷💜🥇 pic.twitter.com/ML49g9pqLQ — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) October 29, 2025

En femenino, los tibaseños también saborearon la victoria y aprovecharon para felicitar a sus campeonas.

“Las Moradas Verónica Matarrita, Samantha Pitty, Gloriana Villalobos, Katherine Alvarado y Priscilla Rodríguez ganaron oro con La Sele Femenina en los Juegos Centroamericanos. ¡FELICIDADES!”, escribió Saprissa en su cuenta de X.

La Selección Femenina de Costa Rica ganó de forma invicta la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025.

La Tricolor ganó por cuarta ocasión consecutiva la medalla de oro en las justas centroamericanas.​

