Saprissa lo acaba de despedir y ahora lo contratan en Perú

En el Deportivo Saprissa le dijeron adiós, le abrieron las puertas de salida y lejos de bajar los brazos, se marchó del país y encontró nuevo equipo en Perú.

En ese país lo presentaron como nuevo refuerzo. “Bienvenido al más grande del norte”, escribió el equipo en sus redes sociales para anunciar la llegada del exsaprissista.

Se trata del delantero argentino Nicolás Delgadillo, quien recién salió del cuadro morado y se vinculó al Club Atlético Grau de la primera división de Perú.

“El delantero argentino, Nicolás Delgadillo, se suma a nuestra familia alba este 2026, a poner su talento al servicio del equipo”, escribió el cuadro peruano.

¡Bienvenido al más grande del norte, Nico! 💪🏼⚽️



El delantero argentino, Nicolás Delgadillo, se suma a nuestra familia alba este 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ a poner su talento al servicio del equipo 💪🏼⚽️



¡Vamos Nicolás! ¡Vamos Grau! ❤️💛#PatrimonioDePiura#ElMásGrandeDelNorte pic.twitter.com/bxtMKbORza — Club Atlético Grau - Oficial (@Grau_Oficial) January 29, 2026

Fútbol Peruano, publicó en su sitio en internet, que: “Atlético Grau se refuerza con exdelantero de Vélez Sarsfield”.

El medio resaltó que en la previa del partido ante UTC, correspondiente a la primera fecha del Torneo Apertura 2026, Atlético Grau sorprendió a sus hinchas y anunció la llegada de un extremo izquierdo argentino con pasado en Vélez Sarsfield.

“Nicolás Delgadillo, quien en la temporada pasada defendió los colores del Deportivo Saprissa de Costa Rica, se convirtió en el nuevo refuerzo del Atlético Grau por toda la temporada 2026″, destacó Fútbol Peruano.

De esta manera, el Atlético Grau se convirtió en el octavo equipo en la carrera profesional del atacante argentino Nicolás Delgadillo, quien anteriormente vistió los colores del Deportivo Saprissa, Colón de Santa Fe, Atlético de Rafaela, Vélez Sarsfield, Platense, Club Atlético Patronato y San Martín de Tucumán.

Nicolás Delgadillo estuvo un año con Saprissa y se marchó sin dejar constancia de su calidad. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

