Puro Deporte

Saprissa lamenta el fallecimiento del padre de uno de los hombres fuertes del club

El cuadro morado comunicó la tiste noticia en las redes sociales

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Por Milton Montenegro

El Deportivo Saprissa está de luto; el cuadro morado lamentó la muerte del padre de uno de los hombres más importantes en la organización del club.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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