Saprissa lamenta el fallecimiento del padre de uno de los hombres fuertes del club

El Deportivo Saprissa está de luto; el cuadro morado lamentó la muerte del padre de uno de los hombres más importantes en la organización del club.

Se trata de Carlos Roberto Serrano Pinto, padre de Federico Serrano, gerente general de la institución.

En sus redes sociales, los morados dieron a conocer la triste noticia.

“Le enviamos el más fuerte de los abrazos a toda su familia en estos momentos tan difíciles”, escribió Saprissa en sus redes sociales.

Federico Serrano asumió la gerencia del cuadro tibaseño hace cuatro meses, en sustitución de Gustavo Chinchilla, quien hoy es gerente de Sporting.

El departamento de prensa de los morados destacó que Serrano es saprissista desde su infancia, cuando acompañaba al equipo desde las gradas.

“Es un profesional con amplia trayectoria en áreas comerciales, logística, manufactura, distribución, estrategia de negocios y transformación empresarial. Su experiencia lo posiciona como un líder con visión integral y habilidades probadas para dirigir organizaciones de alto rendimiento”, señaló Saprissa.

Federico Serrano es el nuevo gerente general del Deportivo Saprissa. (Saprissa/Saprissa)

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