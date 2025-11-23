Saprissa está en semifinales y Vladimir Quesada lanza potente mensaje que suena a reto para los rivales

El Deportivo Saprissa logró lo que todos los equipos quieren en el campeonato, dar el paso a la siguiente fase, obtener uno de los cuatro boletos a las semifinales.

Con el empate 1-1 frente a Herediano, los morados están más cerca de sumar un título más, al meterse en la fiesta grande.

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, aseguró que, en este momento, es más complicado llegar a la cima del torneo.

A solo dos fechas de que finalice el mismo, su escuadra tiene un partido más que Alajuelense, que está en la cima con un punto más que su equipo, pero no tiran la toalla por ese primer puesto.

“Sabíamos que podíamos cumplir dos de nuestras metas inmediatas y una se cumplió: es clasificar, y queríamos el primer lugar. No bajamos los brazos, como decían algunos técnicos, en el fútbol 2+2 no siempre es cuatro, por eso vamos a seguir peleando y tratar de hacer las cosas bien, mejorar”, aseguró Vladimir.

Quesada agregó que Saprissa ya está en semifinales, por eso su mensaje apeló a lo más profundo del sentir saprissista, un recado que sonó más a un aviso para los demás rivales.

"En el fútbol, puede pasar cualquier cosa”, advirtió Vladimir Quesada, ahora que el Deportivo Saprissa se metió en semifinales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Este es un equipo que normalmente cambia la historia. Antes del partido, les decía a los muchachos en el camerino que este es el equipo del ADN, de la esencia que mucha gente que no ha estado aquí no puede entender. Es el equipo de la ‘saprihora’, el de ‘no se repartan nada mientras Saprissa está vivo’. Es el Saprissa que gana los partidos que tiene que ganar. Y veremos, al llegar a esas instancias, qué tenemos que hacer para ganar esos partidos”, destacó Vladimir.

Vladimir quiere el primer lugar; lo va a pelear en las últimas dos fechas. Necesita que la Liga deje puntos, pero, si no lo consigue, su idea es trascender en las semifinales.

“Estas cosas han pasado, lo hemos vivido, hemos estado en los dos escenarios. En algún momento hemos clasificado de primeros y otras de segundo, tercero y hasta en cuarto lugar, y hemos alargado el torneo a una gran final, una de ellas contra el mismo Herediano. Tenemos la cantidad y calidad humana y futbolística para enfrentar los dos escenarios y, en el fútbol, puede pasar cualquier cosa”, advirtió Vladimir.

Sobre el juego contra los florenses, Quesada consideró que el empate 1-1 fue lo más justo.

“En algunos momentos fuimos dominantes, en otros fuimos dominados. Fue un partido de alternativas en todo sentido: en control del balón, en opciones frente a los dos marcos. Pudimos ganar el juego, pero también lo pudimos haber perdido. El empate fue lo más justo y no era el resultado que deseábamos; queríamos ganar y ser primer lugar”, opinó el timonel morado.

Para Vladimir Quesada, Mariano Torres es el mejor extranjero que ha pasado por Saprissa y casi que por el país. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Vladimir volvió a referirse a Mariano Torres y, una vez más, indicó que es el mejor extranjero en la historia de Saprissa.

“Otra vez lo repito, es mi opinión y no le vendo mi opinión a nadie, tengo derecho a tenerla y respeto la de cualquier otra persona. Creo que es el mejor futbolista extranjero que ha venido a nuestra institución y, cuidado si no, al futbol nacional. Bien por él, lo felicito, es anotador, asistidor y, además, hace un gran trabajo en la cancha, individual, para beneficio del colectivo. Lo felicito y, como dijo Erick Lonis, dichosos los jugadores que han podido estar a la par de él, que lo sepan valorar y copiar todo lo bueno que tiene, primero como persona y luego como futbolista”, resaltó.

Vladimir finalizó diciendo que el receso del campeonato por 20 días, para darle espacio a la Selección Nacional, les pasó factura, porque le cortó el ritmo de competencia a su escuadra.

