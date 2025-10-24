Saprissa envía un aviso que salpica a Alajuelense

El Deportivo Saprissa se llevó un fuerte golpe contra Alajuelense, pero los jugadores morados no bajan la guardia, mucho menos se rinden, y más bien sienten que nadie tiene nada asegurado, ni siquiera los manudos, líderes del torneo.

La Liga ganó el clásico y Saprissa pasó la página; piensa en Puntarenas y le hace un guiño al primer lugar. Para los integrantes del plantel tibaseño, todavía pueden recuperar ese primer puesto que le cedieron a los rojinegros.

“Nos quedan tres juegos en casa y dos de visita, y si queremos luchar por el liderato, debemos sacar los juegos y no dejar más puntos”, aseguró Pablo Arboine, defensa morado, en declaraciones que compartió el departamento de prensa de Saprissa.

Para Arboine, todo en el Apertura se resolverá al final, incluso el liderato. En este momento, la Liga posee 24 puntos y Saprissa 23, pero los manudos tienen un juego menos.

“Es un cierre muy bonito, tanto para la zona de clasificación como para el primer lugar. Para mí, esto se va a decidir en la última fecha, por la forma en que se vienen dando los partidos: juegos muy reñidos y quedan encuentros muy complicados. Los rivales se juegan todo en un torneo con pocas fechas y se hace más peleado. Nadie quiere dejar puntos, y estamos trabajando bien en la parte física, mental y también en lo táctico, para cerrar de la mejor forma posible y optar por ese primer lugar”, sentenció Pablo Arboine.

Para el zaguero, la semana sin partidos de por medio ha sido muy buena y productiva.

“Hemos trabajado y corregido algunos errores que cometimos en el partido pasado, y ahora nos enfocamos en Puntarenas. Nos hemos centrado en la presión tras la pérdida de la pelota, en tener el balón, ser dominantes en el juego con y sin balón, y ese ha sido el énfasis de la labor en esta semana”, detalló Arboine.

Saprissa juega el domingo en su campo, a las 11 a. m., contra Puntarenas, y para Pablo, ser locales es un factor a tomar en cuenta.

“Estamos en nuestra casa y siempre hemos sido muy fuertes en nuestro campo; así ha sido en torneos anteriores y en este también, por lo que tenemos que hacerla valer y respetar”, expresó Pablo Arboine.

Los integrantes del Deportivo Saprissa, confían volver a la senda del triunfo, el domingo en casa contra Puntarenas. (JOHN DURAN/John Durán)

Mauricio Villalobos coincidió con Pablo en el provecho que le sacaron a la semana y comentó que se centraron en mejorar para llegar al choque del domingo con el mejor potencial.

“Nosotros siempre queremos hacer un buen partido y sacar los tres puntos donde sea, y si es en la Cueva, no es la excepción”, dijo Villalobos, quien, igual que Arboine, consideró que nada está escrito.

“Arriba la pela está cerrada, no hay nada definido, y hay que sacar esos tres puntos para estar en la pelea. Uno piensa cómo estaremos en tres o cuatro partidos, pero debemos controlar eso, y lo más importante es el partido que viene, en este caso Puntarenas. Sabemos que si en cada juego hacemos las cosas bien y sumamos, nos vamos a colocar en una mejor posición”, indicó Mauricio Villalobos.

En el Deportivo Saprissa piensan en ganar todo lo que les falta y así optar por el primer lugar. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Mauricio añadió que, al ser menos equipos en el certamen y jugarse menos fechas, hay una gran probabilidad de que en la última jornada se disputen muchas cosas.

Ante Puntarenas, Mauricio Villalobos vislumbra a un Saprissa agresivo, buscando el partido, sin desordenarse para no dejar espacios en la parte baja.

