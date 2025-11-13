Puro Deporte

Saprissa dice que llegó la hora: ‘Lo que realmente significa ser valientes’, anuncian los morados

El cuadro morado informó que marcarán un antes y un después con la presentación de la próxima semana

Por Milton Montenegro

Terminó la espera para los morados: el Deportivo Saprissa acabará con la incertidumbre y dará a conocer lo que “realmente significa ser valiente”, resaltaron los morados en su invitación que califican como premier.








