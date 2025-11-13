Saprissa dice que llegó la hora: ‘Lo que realmente significa ser valientes’, anuncian los morados

Terminó la espera para los morados: el Deportivo Saprissa acabará con la incertidumbre y dará a conocer lo que “realmente significa ser valiente”, resaltaron los morados en su invitación que califican como premier.

La próxima semana, en una gala exclusiva para invitados, el cuadro tibaseño presentará “la camisa que marcará un antes y un después en la región”, según resaltó Saprissa en la confirmación para dar a conocer el tercer uniforme del equipo.

Desde que informaron que tendrían una tercera equipación, hace unos tres meses, los saprissistas comentaron que se trataría de una camiseta sin precedentes.

“Este equipo es el más grande porque nunca le ha temido a nada… Asegurá desde ya el tercer uniforme que cambiará la historia y podrías retirarlo en su estreno mundial”, así anunció Saprissa, hace un mes, que ya estaba disponible la preventa de la camisa.

El cuadro morado conserva su campaña de expectativa sobre los colores y el diseño que tendrán los atuendos y que dará a conocer la próxima semana en una actividad en Cinépolis de Terrazas Lindora.

“Una camiseta que se volverá una pieza de colección, en tonos oscuros para su versión casa”, se llegó a leer meses atrás en Line Up, la tienda en internet que vende los productos de los morados.

Saprissa tenía previsto hacer la presentación este viernes a las 6 p.m., pero por algunos temas de logística, trasladaron todo para la semana próxima

Para los aficionados que compraron la camiseta en preventa, sin conocerla y sin saber cuál sería el producto final (Saprissa siempre lo hace así con sus prendas), en los próximos días recibirán el artículo que adquirieron.

El uniforme actual del plantel para hombre y mujer, en su versión jugador, ronda los ₡45.000, por lo que esta pieza podría tener un precio parecido o superior a los ₡50.000.

Kenay Myrie será uno de los futbolistas que estará presente en la actividad y de los primeros en lucir la indumentaria, pues modelará el uniforme.

En lo deportivo, Saprissa sigue su preparación para el cierre del campeonato. El próximo encuentro de los morados es el sábado 22 de este mes, en casa contra Herediano.

El encuentro es trascendental porque, a falta de tres fechas para el cierre de la primera fase, los rojiamarillos son sextos, fuera de la zona de clasificación con 19 puntos, y deben ganarlo todo para intentar meterse entre los cuatro semifinalistas.

Saprissa, por su parte, es segundo con 29 unidades y también debe ganar todo para seguir peleando por el primer puesto del certamen.

