Saprissa con varios cambios en la alineación para enfrentar a Pérez Zeledón

El Deportivo Saprissa regresa al Torneo de Clausura para hacerle frente a la fecha 14; el cuadro morado recibe en su campo a Pérez Zeledón.

Los morados jugaron contra Liberia en el Torneo de Copa y para este juego presentan varios cambios en la alineación, respecto a lo que presentaron frente a los liberianos, pues en esa ocasión utilizaron varios sub-21.

Saprissa alinea con: Abraham Madriz, Kendall Waston, Pablo Arboine, Gerald Taylor, Jorkaeff Azofeifa, Mariano Torres, David Guzmán, Luis Paradela, Bancy Hernández, Jefferson Brenes y Tomás Rodríguez.

1️⃣1️⃣ Así jugaremos esta tarde contra Pérez Zeledón 💜 pic.twitter.com/2vND9Sq5D1 — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) April 5, 2026

En la suplencia están: Minor Álvarez, Ricardo Blanco. Mathias Cordero, Kenneth González, Rachid Chirino, Marvin Loría. Joseph Mora, Gerson Torres, Orlando Sinclair y Ariel Rodríguez.

“Ha sido una semana larga y nos dio para trabajar mucho y esperamos hacer las cosas bien. Hemos hablado de que es una oportunidad para ser líderes, estamos en casa y hay que ganar. Debemos buscar el resultado para tratar de optar por ese primer puesto. Hemos hecho buenos partidos, contra Sporting tuvimos el chance y la dejamos ir, contra Cartaginés igual, pero el fútbol es así y lo importante es estar ahí“, dijo Gerson Torres en Teletica Radio.

Hernán Medford presentó lo mejor que tiene para enfrentar esta tarde a Pérez Zeledón. (Eduardo Rodríguez/Eduardo Rodríguez)

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