Saprissa busca revancha en su Cueva ante un Puntarenas que ya lo hizo sufrir

El Deportivo Saprissa regresa a su Cueva para enfrentar a un rival con el que tiene cuentas pendientes en su estadio. Pero los morados ya avisaron que van con todo.

Los morados reciben a Puntarenas el domingo a las 11 a.m., adversario que, cada vez que llega al Ricardo Saprissa, se le planta a los morados y les complica las cosas.

Las estadísticas son claras: en el último partido entre ambos equipos, efectuado en el reducto morado, el resultado favoreció a los chuchequeros 2-3.

Esa vez, el 6 de octubre del año pasado, los porteños se presentaron al campo tibaseño sin saborear un triunfo en el torneo. Tenían 13 fechas sin ganar —19 en total al sumar las del certamen anterior— y, al final, se impusieron 2-3 con anotaciones de Michael Barrantes, Amferny Arias y Josimar Pemberton. Los tantos de los morados los hizo Javon East.

LEA MÁS: Saprissa brilla a nivel mundial y se une a la élite de clubes donde ningún otro centroamericano aparece

Saprissa no derrota a Puntarenas en la Cueva desde el Apertura 2023; en esa ocasión, el 17 de octubre de 2023, los tibaseños golearon 4-1. Ya son dos años en los que los tibaseños no logran doblegar a los chuchequeros en San Juan de Tibás.

Claro, cualquiera recordará que, después de ese juego, Saprissa, como local, goleó 3-0 a los porteños, pero ese compromiso fue en el Estadio Nacional, debido al castigo de dos fechas que recibió su estadio después de la final de la segunda fase del Apertura 2023 contra Herediano.

También empataron 0-0, pero ese encuentro los morados lo jugaron como locales en el Estadio José Rafael “Fello” Meza, de Cartago. Los saprissistas usaron ese escenario por el veto de un encuentro que recibió su cancha.

Así las cosas, Saprissa —que necesita ganar para meter presión en la lucha por el liderato y porque viene de perder el clásico— está más que obligado a saldar cuentas con Puntarenas, que la última vez festejó y bailó en la casa morada.

“Tenemos que ser agresivos, debemos ir a buscar el partido. El camerino está muy unido, sabemos lo que tenemos, la capacidad que poseemos, y es lo que la afición podrá ver el domingo: al equipo buscando la victoria y, Dios primero, sacando los tres puntos”, dijo Mauricio Villalobos en declaraciones suministradas por el departamento de prensa de Saprissa.

El Deportivo Saprissa se preparó fuerte para enfrentar a Puntarenas. En la acción, Warren Madrigal en el Centro Deportivo Roberto Fernández. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Los tibaseños tienen la ventaja de que, de los seis encuentros disputados este certamen como local, ganaron cinco y solo perdieron uno, frente a Alajuelense en el clásico. Por ello, Puntarenas tendrá que hacer un partido perfecto para hincar otra vez a los morados.

Quedan cinco fechas y los saprissistas quieren ganarlas todas, porque aspiran al primer puesto.

“Son finales; todo lo que resta son finales y hay que salir a ganar. Nos preparamos bien en la semana, centrados en lo nuestro y pensando primero en vencer a Puntarenas”, comentó Pablo Arboine, defensa de Saprissa, en declaraciones brindadas al departamento de prensa del club.

Arboine y Mauricio Villalobos expresaron que esperan tener el apoyo de los aficionados y, juntos, empujar fuerte contra Puntarenas, que hace dos años golpeó fuerte en la Cueva morada.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.