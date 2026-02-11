Saprissa abraza a Jefferson Brenes por la muerte de un ser querido

Saprissa le hizo ver a Jefferson Brenes que está con él en un momento difícil.

Horas antes del partido contra Carmelita en el Torneo de Copa, el Deportivo Saprissa publicó en sus redes sociales una nota luctuosa en la que lamenta el fallecimiento de Óscar Brenes Loría, hermano del futbolista Jefferson Brenes.

Con un lazo negro, el club morado indicó que le envía el más fuerte de los abrazos a toda la familia de su jugador en estos momentos tan difíciles.

Esta es la nota luctuosa que publicó Saprissa en sus redes sociales. (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)

De inmediato, muchos aficionados empezaron a dejar sus condolencias en el Facebook de Saprissa, como Juan Rojas, quien escribió: “Mucha paz y resignación para nuestro jugador en este momento tan difícil”.

Guido Rodríguez señaló: “Paz y fortaleza para el jugador y su familia. Un abrazo, solidaridad”.

Mientras que Elena Segura apuntó: “En paz descanse y brille para él la luz perpetua. Un abrazo solidario a toda la familia”.

El hermano de Jefferson Brenes tenía 58 años y falleció el 9 de febrero.