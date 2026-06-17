Romário revive romance de Catar y reaparece con Marcielle Mota en el Mundial de Estados Unidos

Romário y Marcielle Mota volvieron a coincidir en un Mundial. La pareja disfruta de Nueva York mientras el exjugador cumple actividades relacionadas con el torneo.

Romário no viaja solo durante su cobertura del Mundial en Estados Unidos. El exfutbolista brasileño comparte su tiempo libre con Marcielle Mota, una estudiante con quien mantuvo una relación discreta que se extendió hasta el tercer trimestre de 2023.

Mientras cumple compromisos relacionados con el torneo, concede entrevistas y sigue asuntos del Senado de Brasil, Romário también dedica espacio a su vida personal. En esta ocasión, retomó el contacto con Marcielle Mota, quien ya lo acompañó durante la Copa del Mundo de Catar 2022.

La pareja aprovecha los momentos de descanso para visitar restaurantes y disfrutar de las vistas de Manhattan. Ambos se hospedan en el hotel Millennium Hilton New York One Un Plaza.

La relación entre Romário y Marcielle se mantuvo con bajo perfil durante varios años. En el tradicional “Arraiá de Romário”, una fiesta de junio organizada por el exdelantero, ella ocupó el papel de compañera del exjugador.

Este no fue el único viaje que realizaron juntos en 2026. A finales de mayo, Romário y Marcielle estuvieron algunos días en París.

Sin embargo, a inicios de ese mismo mes, el exfutbolista fue visto en la capital francesa junto a Babi Cavalcanti, con quien, según la publicación, mantiene salidas desde hace varios meses.

De acuerdo con la información divulgada, Romário incluso le habría prometido a Cavalcanti llevarla a la Copa para celebrar su cumpleaños. El torneo finalizará el 19 de julio, por lo que aún quedan partidos por disputarse.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.