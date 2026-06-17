Puro Deporte

Romário revive romance de Catar y reaparece con Marcielle Mota en el Mundial de Estados Unidos

El exfutbolista brasileño comparte su estadía en Nueva York con una estudiante con quien mantuvo una relación discreta durante varios años

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Romário y Marcielle Mota volvieron a coincidir en un Mundial. La pareja disfruta de Nueva York mientras el exjugador cumple actividades relacionadas con el torneo.
Romário y Marcielle Mota volvieron a coincidir en un Mundial. La pareja disfruta de Nueva York mientras el exjugador cumple actividades relacionadas con el torneo. (IG/@MarcielleMota/Captura)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaRomárioMundial 2026
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.