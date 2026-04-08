Rolando Fonseca viaja a Puntarenas acompañado de una gran figura de Saprissa

Puntarenas tiene interés en que Rolando Fonseca se convierta en el gerente general del equipo. El exgoleador desea la administración completa de la institución.

Ya conversó del tema con Felipe Medina, dueño del club. Están en un estira y encoge, y esta mañana vuelven a reunirse en la provincia porteña. Sin embargo, Fonseca no viajó solo; lo hizo acompañado de una figura histórica de Saprissa.

“Yo pido condiciones y una de ellas es llegar con mi equipo de trabajo, porque no lo sé todo. Incluso aquí viajo con una persona que no sé si llamarlo mi hermano, mi amigo o mi padre”, dijo Rolando Fonseca en Tigo Sports Radio. En ese momento no reveló quién era el acompañante, pero después, en entrevista con Teletica Radio, reconoció que se trata de Evaristo Coronado, el máximo anotador en la historia de Saprissa.

Rolando Fonseca quiere meterse de lleno en la administración de Puntarenas. (Teletica Deportes/Captura)

“Aquí está escuchando, porque estamos los dos en el vehículo. No me lo comprometan tanto”, dijo Rolando entre risas para dar a conocer, en Teletica, que Evaristo Coronado viajó con él a la reunión con Felipe Medina.

“Evaristo es de la parte de ingeniería, y don Felipe me comentó un montón de ideas que tiene. Cuando me habló de todo eso, le dije: voy a traerle a Evaristo Coronado, para que me ayude a ver si todo lo que usted me está diciendo se puede hacer y con qué presupuesto se puede lograr”, señaló Rolando Fonseca.

Rolando añadió que, aparte de ser su amigo, Coronado es un consejero, una persona que estará cerca de él en caso de asumir la administración del cuadro porteño.

Evaristo Coronado aconseja a Rolando Fonseca. El exgoleador definió a Evaristo, como un hermano, casi un padre para él. (Prensa de Saprissa)

“Realmente es una persona con la que yo tengo la oportunidad de abrir mi corazón y sentimientos, y viceversa. Eso es lo que nos dejó el fútbol. Tengo una relación con Evaristo de amigos, y cuando uno tiene dudas, uno se asesora y tiene el respaldo de las personas que lo rodean”, expresó Rolando Fonseca.

Fonseca se reunirá con Felipe Medina y espera llevar las cosas a buen puerto para convertirse en administrador de Puntarenas. No obstante, si no le dan lo que pidió, dará un paso al costado.

“Me integraría por completo con una gerencia general y con un presupuesto que solicité. Si me dan el presupuesto anual y el proyecto completo, incluido el estadio, y me dan todo lo solicitado para administrar el equipo y llevar a mi equipo de confianza, lo asumo”, dijo Rolando Fonseca en conversación con Tigo Sports Radio.