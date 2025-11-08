Puro Deporte

Real Madrid y Barcelona siguen su pulso, ¿a qué hora juegan los líderes de España en EE. UU. y Latinoamérica?

Vea los horarios en Latinoamérica de los partidos del Real Madrid y el Barcelona por la jornada 12 de La Liga

EscucharEscuchar
Por Isaac Vega
Jude Bellingham y Robert Lewandowski durante los entrenamientos con el Real Madrid y el FC Barcelona
Jude Bellingham y Robert Lewandowski, durante los entrenamientos con el Real Madrid y el FC Barcelona. (@realmadrid, @fcbarcelona/Real Madrid, FC Barcelona)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Real MadridBarcelonaLa LigaLiga Española
Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.