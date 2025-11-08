Real Madrid y Barcelona siguen su pulso, ¿a qué hora juegan los líderes de España en EE. UU. y Latinoamérica?

Jude Bellingham y Robert Lewandowski, durante los entrenamientos con el Real Madrid y el FC Barcelona.

Este fin de semana, el Real Madrid y el Barcelona verán acción en la Liga Española y aquí podrá conocer la hora de ambos partidos para Latinoamérica.

El Real Madrid es el líder en la tabla de posiciones con 30 puntos y cuatro victorias consecutivas, entre ellas el Clásico jugado el 26 de octubre en Madrid, donde ganaron 2-1.

El próximo encuentro de los merengues será este domingo 9 de octubre, cuando visitaren al Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas a las 4:15 p.m. (hora peninsular de España).

Los horarios para Latinoamérica son los siguientes:

México y Centroamérica: 9:15 a. m.

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 10:15 a. m.

Venezuela, Bolivia y Chile: 11:15 a. m.

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 12:15 p. m.

Estos son los horarios para Estados Unidos:

Hora del Este: 10:15 a. m.

Centro: 9:15 a. m.

Montaña: 8:15 a. m.

Pacífico: 7:15 a. m.

El FC Barcelona, por su parte, se posiciona segundo con 25 puntos, cinco por debajo del Real Madrid, debido a la derrota ante los merengues.

Ahora, los blaugranas buscan sumar tres puntos esenciales para seguir en la lucha por el título de liga. En esta ocasión, se enfrentan ante el Celta de Vigo también el domingo 9 de octubre de visita, pero a las 9:00 p.m. (hora peninsular de España).

Para este partido los horarios en Latinoamérica son en la tarde:

México y Centroamérica: 2:00 p. m.

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 3:00 p. m.

Venezuela, Bolivia y Chile: 4:00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 5:00 p. m.

Estos son los horarios para Estados Unidos:

Hora del Este: 3:00 p. m.

Centro: 2:00 p. m.

Montaña: 1:00 p. m.

Pacífico: 12:00 p. m.