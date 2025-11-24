Puro Deporte

Real Madrid sufre para salvar un punto y el liderato de la Liga Española

El Rel Madrid visitó a un incómodo Elche y ahora tiene al Barcelona muy cerca en la cima de la Liga Española

Por AFP
El volante inglés del Real Madrid Jude Bellingham reacciona tras una ocasión fallada en el duelo ante el Elche por la Liga Española.
El volante inglés del Real Madrid Jude Bellingham reacciona tras una ocasión fallada en el duelo ante el Elche por la Liga Española. (JOSE JORDAN/AFP)







