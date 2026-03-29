RD Congo vs. Jamaica: Hora y canales para ver este partido en Centroamérica y Estados Unidos (repechaje Mundial 2026)

El martes 31 de marzo será el juego de repechaje entre República Democrática de Congo y Jamaica.

Una selección de África y una selección de Concacaf se jugarán el martes 31 de marzo un boleto al Mundial 2026. Es su último chance y tanto la República Democrática del Congo como Jamaica harán todo para superar este repechaje intercontinental.

El juego será a las 3 p. m., en el Estadio Akron, en Zapopan, México. Recuerde que es un duelo a partido único y que en caso de empate se procedería con tiempos extra y penales.

Jamaica será la última opción de Concacaf para añadir un clasificado más, aparte de los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá, y de Haití, Panamá y Curazao.

Además, Jamaica sueña con su segundo Mundial, después de Francia 98.

¿Cómo ver este partido en Centroamérica?

País Hora Canal Costa Rica 3 p. m. Tigo Sports El Salvador 3 p. m. Tigo Sports Guatemala 3 p. m. Tigo Sports Nicaragua 3 p. m. Tigo Sports Honduras 3 p. m. Tigo Sports Panamá 4 p. m. Tigo Sports

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