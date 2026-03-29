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RD Congo vs. Jamaica: Hora y canales para ver este partido en Centroamérica y Estados Unidos (repechaje Mundial 2026)

Concacaf aspira a tener un representante más en el Mundial 2026 y todo se resolverá el martes 31 de marzo con el repechaje intercontinental

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Por Fanny Tayver Marín
El martes 31 de marzo será el juego de repechaje entre República Democrática de Congo y Jamaica.
El martes 31 de marzo será el juego de repechaje entre República Democrática de Congo y Jamaica. (Gemini/La Nación)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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