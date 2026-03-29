RD Congo vs. Jamaica: Hora y canales para ver este partido en Centroamérica y Estados Unidos (repechaje Mundial 2026)

Una selección de África y una selección de Concacaf se jugarán el martes 31 de marzo un boleto al Mundial 2026. Es su último chance y tanto la República Democrática del Congo como Jamaica harán todo para superar este repechaje intercontinental.
El juego será a las 3 p. m., en el Estadio Akron, en Zapopan, México. Recuerde que es un duelo a partido único y que en caso de empate se procedería con tiempos extra y penales.
Jamaica será la última opción de Concacaf para añadir un clasificado más, aparte de los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá, y de Haití, Panamá y Curazao.
Además, Jamaica sueña con su segundo Mundial, después de Francia 98.
¿Cómo ver este partido en Centroamérica?
|País
|Hora
|Canal
|Costa Rica
|3 p. m.
|Tigo Sports
|El Salvador
|3 p. m.
|Tigo Sports
|Guatemala
|3 p. m.
|Tigo Sports
|Nicaragua
|3 p. m.
|Tigo Sports
|Honduras
|3 p. m.
|Tigo Sports
|Panamá
|4 p. m.
|Tigo Sports
En Estados Unidos
|Zona
|Hora
|Canal
|Este (Nueva York, Miami)
|5 p. m.
|Telemundo Deportes Ahora, Peacock y Universo en español, oTNT/Max en inglés
|Central (Chicago, Dallas)
|4 p. m.
|Telemundo Deportes Ahora, Peacock y Universo en español, oTNT/Max en inglés
|Montaña (Denver, Phoenix)
|3 p. m.
|Telemundo Deportes Ahora, Peacock y Universo en español, oTNT/Max en inglés
|Pacífico (Los Ángeles, Seattle)
|2 p. m.
|Telemundo Deportes Ahora, Peacock y Universo en español, oTNT/Max en inglés