Y si alguien llegaba tarde al punto de encuentro, no se podía poner un "beeper", así que no había más remedio que buscar un teléfono público, una moneda de ¢2 o ¢5 (de las viejas, no habían monedas doradas) y marcar los seis dígitos (no los siete de ahora). No había tarjetas colibrí que ayudaran a salir del apuro si alguien no disponía de menudo.