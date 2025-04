Presidente del América suelta su verdad sobre el Mundial de Clubes y concuerda en algo con Alajuelense

América quedó fuera de Concachampions y ahora se enfoca en buscar el tetracampeonato en México. Su presidente afirma que no saben nada del Mundial de Clubes.

El presidente de las Águilas del América, Santiago Baños, habló en México sobre el Mundial de Clubes 2025 y podría concluirse que es el primero en estar de acuerdo con uno de los alegatos de Liga Deportiva Alajuelense, porque se declara rotundamente en contra de la multipropiedad en el fútbol de su país.

Salió a dar la cara después de la desilusión de los americanistas por despedirse de la Conchampions antes de la hora, luego de perder la serie contra Cruz Azul, pero era lógico que saldría a relucir el tema de moda en Costa Rica, México y más allá: el Mundial de Clubes 2025.

LEA MÁS: Alajuelense desmiente acusación en su lucha por el Mundial de Clubes que involucra al América

Junto a ese conflicto que deberá resolver el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), luego de que Alajuelense demandó a la FIFA, León y Pachuca y alega su derecho de participar en la competición.

Días atrás, la FIFA confesó que no hay decisión tomada y que deberá esperar el veredicto del TAS, pero que exploraba la opción de un repechaje entre América y Los Ángeles FC para ocupar la plaza del Club León, que fue excluido del Mundial de Clubes.

“Te digo la verdad no hemos de ni recibido ni tenemos nada de información al respecto. Ahora mencionas el tema raquin, hace una semana, se hablaba todavía del tema del partido entre el América y LAFC.

”La verdad que nosotros nos hemos mantenido al margen, desde antes de que sucediera la información del FIFA todos los medios ponían al América como un candidato y la verdad nosotros ni vela en el entierro tenemos”, afirmó Sebastián Baños en una conferencia de prensa.

LEA MÁS: Presidente de Alajuelense se sincera por palabras de Miguel ‘Piojo’ Herrera y otros sobre Mundial de Clubes

El jerarca del América coincide con Alajuelense al menos en la posición de que un mismo grupo tiene diferentes equipos y eso está mal, y que es algo que debe erradicarse.

“Si me dicen que mi empresa, sí lo tenía y fui la primera persona en deshacerse de la multipropiedad; sabía que no era lo correcto y sigo pensando que no es correcto que la persona tenga dos equipos en la misma liga”, citó, para agregar que es hora de acabar con eso, que es el motivo real que hoy tiene al León fuera del Mundial de Clubes.

LEA MÁS: Alajuelense llevará cinco personas claves a audiencia del TAS en reclamo por Mundial de Clubes

“FIFA lo tiene muy claro, ahora es el tema del TAS, que ejecute su su decisión y luego hemos qué es lo que sucede. Hoy no podemos darnos el lujo de estar pensando en un Mundial de Clubes ni en la resolución del TAS.

”Es una mala imagen, porque aparte se habla en todo el mundo de la multipropiedad en México, y eso no nos deja bien parados, entonces tendríamos que hacer algo como industria para terminar con eso lo más rápido posible”, reiteró Santiago Baños.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.