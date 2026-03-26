Presidente de Saprissa se luce en la puerta 31 del Espanyol que llena de orgullo a los morados

Roberto Artavia, presidente del Deportivo Saprissa, aprovechó su participación en un seminario en España para visitar un lugar que, sin duda, llena de orgullo a los morados.

Artavia se tomó una fotografía en el RCDE Stadium, la casa del RCD Espanyol, pero no es cualquier foto: se la hizo en la puerta 31 del inmueble.

Esa puerta lleva el nombre de Ricardo Saprissa, fundador del cuadro morado, quien, en su época de futbolista, fue figura del Espanyol.

“En la puerta 31 del estadio del RCD Espanyol de Barcelona, dedicada a uno de nuestros máximos símbolos: don Ricardo Saprissa; con mi bolso del tifo de Dracarys, que lleva camisetas para intercambio en esta visita oficial de gran provecho. Seguimos aprendiendo de nuestros amigos”, escribió Roberto Artavia en su cuenta de X.

En la puerta 31 del Estadio del RCD Espanyol de Barcelona, dedicada a uno de nuestros máximos símbolos: don Ricardo Saprissa; con mi bolso del tifo de Dracarys, que lleva camisetas para intercambio en esta visita oficial de gran provecho. Seguimos aprendiendo de nuestros amigos. pic.twitter.com/I3VzbiCnHV — Roberto Artavia (@RArtaviaL) March 26, 2026

Hace diez años, el Espanyol inició un proyecto que tuvo como objetivo recordar a los jugadores más importantes de su historia y que estos tuvieran presencia en el estadio, y uno de ellos fue Ricardo Saprissa.

La iniciativa tenía como finalidad darle nombre a las puertas del RCDE Stadium y hacer más cercanos, si cabe, los vínculos emocionales entre el socio y el aficionado del equipo.

En la puerta 1 luce el nombre de Ricardo Zamora, el portero español más internacional de la historia del club; en la 5, el gran defensa Josep Parra; en la 8 y en la 11, los grandes goleadores y leyendas pericas Dani Solsona y Rafa Marañón; en la 13, el mítico arquero camerunés Thomas N’Kono; en la 21, el nombre del eterno capitán Dani Jarque; en la 23, el máximo anotador perico en liga, el ídolo Raúl Tamudo; y en la 31 luce el nombre de Ricardo Saprissa.

Roberto Artavia, presidente del Deportivo Saprissa, estuvo en un seminario en España. (Jose Cordero/José Cordero)

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