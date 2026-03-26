Puro Deporte

Presidente de Saprissa se luce en la puerta 31 del Espanyol que llena de orgullo a los morados

El jerarca morado compartió una fotografía en sus redes sociales

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

Roberto Artavia, presidente del Deportivo Saprissa, aprovechó su participación en un seminario en España para visitar un lugar que, sin duda, llena de orgullo a los morados.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Deportivo SaprissaSaprissaRoberto ArtaviaEspanyolRicardo Saprissa
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.