Puro Deporte

Presidente de Saprissa busca al niño que abrazó a Abraham Madriz para darle una sorpresa especial

El jerarca morado usó sus redes sociales para tratar de dar con el pequeño, quien recibió de regalo la camiseta de Abraham Madriz

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Por Milton Montenegro
Roberto Artavia, presidente del Deportivo Saprissa
Roberto Artavia, presidente de Saprissa, quiere contactar a la familia del niño que ingresó al estadio de Puntarenas, para invitarlo al partido del próximo fin de semana en el estadio morado. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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