Presidente de Saprissa busca al niño que abrazó a Abraham Madriz para darle una sorpresa especial

Roberto Artavia, presidente de Saprissa, quiere contactar a la familia del niño que ingresó al estadio de Puntarenas, para invitarlo al partido del próximo fin de semana en el estadio morado.

La mejor escena del partido entre Puntarenas y Saprissa la protagonizó Abraham Madriz, guardameta morado.

Quienes vieron lo sucedido se conmovieron al terminar el encuentro, cuando el arquero fue sorprendido por un niño que logró ingresar a la cancha.

El pequeño se quitó la camisa y lloró al abrazar a Abraham, quien lo reconfortó y, como premio, le regaló su camiseta.

Madriz se despojó de su uniforme y se lo entregó al niño, quien no podía creerlo y festejó como si hubiera marcado un gol.

Qué imagen entre un niño y Abraham Madriz, el joven se llevó la camisa del arquero. Esto es el fútbol señores. 🥹🧤 pic.twitter.com/GsUAYZa2dB — Somos FOX Costa Rica (@somosfox_cr) August 9, 2026

El gesto de Madriz fue respaldado por Roberto Artavia, presidente de Saprissa, quien, en su cuenta de X, destacó la semana de Saprissa, con dos victorias del equipo masculino y el debut con triunfo del plantel femenino en el torneo.

“El momento con el que me quedo esta semana fue este gesto de Abraham. Sumamos un morado más por el resto de su vida”, escribió Artavia, quien pidió compartir su publicación porque desea localizar al pequeño.

Hoy damos cierre a una semana muy bien trabajada por nuestros equipos y cuerpos técnicos; con 3 victorias: dos de nuestro primer equipo y la del Saprissa FF en su primer partido del torneo.



Aparte de lo positivo de los resultados, rescato la capacidad del cuerpo técnico y de los… pic.twitter.com/0uYRkdPgMb — Roberto Artavia (@RArtaviaL) August 9, 2026

“Les pido compartir esta publicación, pues me encantaría contactar a la familia del niño para invitarlos al partido contra Cartaginés del fin de semana. Si sueña con jugar en Saprissa, como él mismo dijo, es importante que vaya conociendo la Cueva”, resaltó Artavia.

Y, de las victorias de los equipos morados, el jerarca de la institución no solo tuvo elogios para los jugadores.

“Aparte de lo positivo de los resultados, rescato la capacidad del cuerpo técnico y de los jugadores del primer equipo para adaptarse a las exigentes condiciones de los dos torneos que estamos disputando, dado el poco tiempo de descanso que hemos tenido entre juegos. Y feliz de ver debutar con fuerza a José Carvajal, otro de esos jóvenes que empiezan a aparecer en nuestra alineación”, escribió Roberto Artavia.

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