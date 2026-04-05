Presidente de Quepos Cambute: ‘El bus empezó a echar humo y de pronto estaba envuelto en llamas’

El presidente del equipo de Quepos Cambute de la Liga de Ascenso, Edwin Arauz, confesó que sus jugadores se llevaron un gran susto al incendiarse este sábado el autobús que los transportaba para el juego ante Municipal Grecia, por la penúltima fecha del Torneo Clausura 2026.

Siete de ellos perdieron sus pertenencias personales e incluso sus salarios. Sin embargo, todas esas situaciones más bien los motivan a ganar los dos encuentros que les restan ante Grecia y Palmares, y terminar la fase regular como líderes del Grupo A.

El fundador del equipo puntarenense explicó que habían salido de Quepos al mediodía para el juego ante los griegos a las 6 p. m. Al llegar al puente sobre el río Tárcoles, duraron cerca de dos horas por las grandes filas. Cuando empezaron a subir el Monte del Aguacate, comenzaron los problemas en la unidad.

“Los muchachos se llevaron un buen susto. Fue muy lamentable lo que pasó. El equipo regresó a Quepos a las 11 p. m. y hoy les dimos el día libre, porque este lunes debemos jugar ante Grecia, en el estadio Puente Piedra, como estaba previsto”, manifestó Arauz a La Nación.

De acuerdo al dirigente, un desperfecto mecánico fue el que propició el incendio en la unidad de transporte.

“Cuando empezó el ascenso, al autobús se le reventó una manguera y comenzó a botar agua. El chofer la cambió y continuamos el viaje, pero al salir de Atenas, antes de incorporarse a la pista, el bus empezó a calentarse, a echar humo y de pronto estaba envuelto en llamas”, explicó Arauz.

El jerarca indicó que los jugadores y el resto de la delegación se asustaron, como era normal, y bajaron inmediatamente de la unidad, que se incendió rápidamente.

“Siete de los muchachos, al bajar rápido del autobús, dejaron sus bolsos, por lo que sus tacos y artículos personales se quemaron. Incluso se les quemaron la billetera y el salario que les habíamos cancelado. Es una lástima”, agregó Arauz.

Quepos Cambute jugará este lunes a las 7 p.m. ante el Municipal Grecia, en el estadio Puente Piedra, por la penultima fecha del Torneo Clausura de la Liga de Ascenso. (Tomada del Facebook de Quepos Cambute/La Nación)

Quepos Cambute y el sueño de ascender

El presidente del club, comentó que el utilero actuó rápido y pudo salvar los uniformes, los balones y otros artículos de los jugadores, evitando así que las pérdidas materiales fueran mayores.

“A nosotros nos colabora una empresa de autobuses que nos brinda el transporte durante el campeonato, pero en esta oportunidad tuvimos que contratar uno porque la programación de la Liga de Ascenso nos la dieron muy tarde y la empresa tenía ocupadas sus unidades debido a la Semana Santa”, añadió Arauz.

Según el directivo, cada viaje fuera de casa les cuesta entre ₡800.000 y ₡1.000.000; sin embargo, en esta ocasión el gasto aumentaría casi al doble, pues debieron cubrir la contratación de un microbús que los llevara de regreso a Quepos tras el incidente.

El Torneo de Clausura 2026 de la Liga de Ascenso no se detiene, por lo que Quepos Cambute deberá volver a la cancha este lunes a las 7 p.m. en el estadio de Puente Piedra para enfrentar a Municipal Grecia e intentar recuperar el liderato. Los quepeños tienen 25 puntos e Inter San Carlos 28.

“Los jugadores que perdieron sus tacos posiblemente deberán jugar con tenis, al ser una cancha sintética. Aún debemos solucionar algunos problemas de logística, pero como es domingo es complicado. Vamos a ver si podemos resolver todo lo que pasó lo antes posible y así estar listos para el cierre del campeonato”, afirmó Arauz.

El sueño de Edwin Arauz es ver a su equipo en la Primera División. Desde que llegaron a la Liga de Ascenso, el equipo ha sido protagonista e incluso ha alcanzado finales, por lo que confían en poder cumplir el objetivo.

“La Segunda División es un torneo muy caro y difícil, tanto en lo económico como en lo deportivo. Muy pocas empresas colaboran, por lo que los accionistas del equipo siempre estamos buscando cómo mantener el club. Nuestro objetivo es ascender a la Primera División y lo del incendio más bien nos motiva”, concluyó Arauz.