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Presidente de Quepos Cambute: ‘El bus empezó a echar humo y de pronto estaba envuelto en llamas’

Edwin Arauz, presidente de Quepos Cambute de la Liga de Ascenso, dio detalles del incendio del autobús que transportaba su equipo

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Por Juan Diego Villarreal
Autobús que transportaba equipo de fútbol se incendió







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Quepos CambuteIncendio de autobúsTorneo Clausura 2026Liga de Ascenso
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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