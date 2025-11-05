Presidente de la Fedefútbol dijo lo impensado sobre Jafet Soto, Enrique Osses y la rencilla por el arbitraje

Osael Maroto confirmó que Enrique Osses se reunió con él tras las críticas emitidas por Jafet Soto hacia el arbitraje y sobre él mismo.

Las declaraciones más recientes de Jafet Soto y Enrique Osses se convirtieron en un fuego cruzado alrededor del arbitraje. En sus alegatos, ambas figuras mencionaron al presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF o Fedefútbol), Osael Maroto, como si se tratara de un mediador.

Jafet Soto, en calidad de presidente y técnico de Herediano criticó la labor de los réferis, porque considera que su equipo se ha visto perjudicado en los últimos juegos. Además, cuestionó de manera directa al chileno, Enrique Osses, quien es el jefe de los silbateros en la actualidad.

El presidente de la Comisión de Arbitraje no se quedó callado y perdió la paciencia ante esas declaraciones y dejó entrever que no entendía por qué un dirigente que es miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) sale a criticar a la Federación en sí.

Jafet Soto expresó que ya había hablado del tema con el jerarca de la Fedefútbol porque le molestaba el accionar del arbitraje; mientras que Enrique Osses también fue claro en que quería sostener una conversación urgente con el jerarca de la Federción.

¿Qué ha pasado? Después de la presentación de Lindsay Camila como nueva directora técnica de la Selección Femenina de Costa Rica, el propio Osael Maroto respondió esa consulta en el Museo de Arte Costarricense, en La Sabana.

“Me reuní con Enrique en la Federación el martes, el lunes no pudimos vernos, pero la verdad es que el Comité Ejecutivo en general está muy contento con el trabajo que se ha hecho con el arbitraje”, expresó Osael Maroto.

Dijo que cuando se ven las estadísticas del VAR tras el uso de esa herramienta el error disminuye a un 1,5 o 1,2%. Además, cree que es un acierto la novedad que se está implementando para que crezca el tiempo efectivo de juego.

“Tiene que crecer, Costa Rica es de las ligas donde se mide el tiempo de juego de las más bajas a nivel mundial y con esta propuesta que trae Enrique a la mesa, estoy seguro de que va a crecer y nuestros partidos van a ser más intensos y más dinámicos”, destacó Osael Maroto.

Añadió que los árbitros ticos tienen participación en todos los torneos de Concacaf, como Copa Oro, la Leagues Cup de México y Estados Unidos; la eliminatoria y los mundiales menores.

“La verdad es que nuestro arbitraje viene creciendo, más allá de temas puntuales que se puedan presentar en el país en general, yo siento que el arbitraje viene creciendo”, opinó.

Sobre Enrique Osses, Osael Maroto afirmó que el chileno está tranquilo, y que como es él quien ve por todo el sistema de arbitraje y el que representa a los árbitros, cuando hay críticas al respecto, al igual que cualquiera, quiere defender lo que hace.

El árbitro Steven Madrigal se encuentra en este momento en el Mundial Sub-17 de Qatar. (Rafael Pacheco Granados)

También recalcó que en el Comité Ejecutivo y en la Federación están muy contentos con el trabajo de Enrique Osses, más allá de que pueda tener diferencias con un entrenador, o con un presidente de un club, o con un miembro del Comité Ejecutivo.

“Al momento, se pueden hacer comentarios, pero en general, el trabajo de Enrique y desde que venimos en esta administración, también cuando estuvo Horacio Elizondo, venimos en un franco crecimiento y la idea es continuar en esa línea”, citó el jerarca de la Fedefútbol.

Osael Maroto apuntó que él conversa con todos los miembros del Comité Ejecutivo y también con muchos presidentes, no solo de la Primera División, sino también de la Liga de Ascenso (Liasce) y de la Unión Femenina de Fútbol (Uniffut); y con los presidentes de las otras ligas.

Admitió que ya sostuvo una charla con Jafet Soto al respecto y dijo que también varios jerarcas del fútbol nacional se han reunido en algún momento con Enrique Osses.

“Los comentarios hoy de Jafet, y ya sea mañana de Joseph Joseph o de Juan Carlos Rojas, en fin, de cualquiera, es un tema que pasa por un tema de la cancha. Al final del día, todos queremos lo mejor, todos estamos enfocados en que queremos lo mejor para el fútbol de Costa Rica, y yo creo que esto es parte del fútbol”, destacó Osael Maroto.

Finalmente, dijo lo impensado: “Me atrevería a decir que Jafet está tranquilo y contento con el tema del arbitraje”.