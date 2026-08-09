¿Preocupación en Saprissa? Keyshwen Arboine explica por qué salió del partido tras lucirse con asistencia

Keyshwen Arboine es uno de los refuerzos de Saprissa para esta temporada y, poco a poco, no solo ha sumado minutos, sino que también muestra destellos de su fútbol y de lo que puede aportar al plantel.

El sábado en Puntarenas, una corrida suya por el sector derecho terminó en gol, tras asistir a Jefferson Brenes en la primera conquista del encuentro.

Pegado a la banda, el extremo se vio bien. Fue su mejor presentación con los morados en los 84 minutos que ha estado en la cancha en dos juegos del campeonato: 29 minutos contra Pérez Zeledón y 55 frente a Puntarenas.

Arboine encaró, pidió la pelota y se animó a disparar, como sucedió al minuto 25, pero Adonis Pineda, portero de Puntarenas, logró enviar el balón al tiro de esquina.

Sin embargo, al iniciar el segundo tiempo, Keyshwen, quien tiene 24 años, salió de la cancha y se le vio caminar con dificultad.

“En la jugada sentí como apretado y, si hubiera seguido jugando, podría pasar a más, por lo que preferí evitar una lesión, sabiendo que vienen muchos partidos”, dijo Keyshwen, quien pidió la variante y en su lugar ingresó Bancy Hernández.

“Fue para prevenir que no se presente algo más grave”, indicó Arboine, quien, en la zona mixta, no especificó dónde sintió la molestia.

El extremo añadió que, ante la cantidad de encuentros, debido a la participación en el campeonato y en la Copa Centroamericana, no pueden exponerse.

“Ha sido un inicio con una carga muy alta, porque cada dos días se vienen partidos y son juegos complicados, pero hemos sabido llevarlo. Tenemos un gran plantel y quien juegue trata de hacerlo de la mejor manera. Así lo hemos llevado y el entrenador ha sabido manejar las cargas”, opinó Arboine.

Sobre el triunfo en suelo porteño, el tercero consecutivo en el certamen y el quinto si se suman los dos choques de la Copa Centroamericana, Arboine mencionó que no es sencillo imponerse en el Lito Pérez.

“Gracias a Dios pudimos sacar los tres puntos en esta cancha, que es muy complicada, pero el equipo también tiene su idea”, comentó Keyshwen, quien se mostró feliz por su desempeño, pese a la lucha que hay en el grupo por ganarse un lugar en el once titular.

“La competencia es muy sana. Sea yo u otro, todos tratamos de hacer las cosas de la mejor manera. Inicié y pude aportar con una asistencia, y eso es importante para mí, para tomar confianza. Quiero seguir demostrando por qué estoy acá”, manifestó Keyshwen Arboine.

Ahora, el extremo y todos sus compañeros se enfocan en enfrentar el juego del martes, a las 8 p. m., por la Copa Centroamericana, en casa contra Mixco de Guatemala.

“A cada equipo hay que respetarlo, porque tienen su idea. Sin embargo, debemos hacer valer la casa, como lo hemos hecho en los últimos encuentros. Debemos plantear nuestro partido; no sé qué tiene en mente el profesor (Hernán Medford), pero hay que hacerlo de la mejor manera para lograr los tres puntos”, dijo Keyshwen Arboine.

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