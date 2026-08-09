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¿Preocupación en Saprissa? Keyshwen Arboine explica por qué salió del partido tras lucirse con asistencia

El extremo hizo un buen primer tiempo contra Puntarenas y asistió en el gol a Jefferson Brenes

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Por Milton Montenegro
Keyshwen Arboine, extremo de Saprissa
Keyshwen Arboine, extremo de Saprissa, quien llegó esta campaña al equipo. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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