Portero Douglas Forvis, destrozado por la muerte de su hermano, lanza un urgente llamado

Douglas Forvis publicó esta fotografía en la que compartía una comida con su hermano Yimmi Forvis, quien falleció el 15 de febrero en un aparatoso accidente de tránsito.

Consternado y con el corazón hecho pedazos por la muerte de su hermano, el portero costarricense Douglas Forvis hizo un llamado para evitar que otras personas pasen por una tragedia como la que cobró la vida de Yimmi Forvis Espinoza, el pasado 15 de febrero.

El guardameta que juega con el Cacique Diriangén de Nicaragua sentía que tenía unas palabras atravesadas en la garganta y sabía que no podía quedarse callado.

Así que justo después del funeral de su hermano, escribió un sentido mensaje en su cuenta de Facebook.

Porque para él resulta inaudito que Yimmi fuese víctima de un accidente de tránsito mientras se dirigía a trabajar, en Santa Cruz, Guanacaste, en dirección hacia Huacas.

Douglas Forvis quería gritar, pero decidió escribir una reflexión cargada de humanidad, dolor y un llamado urgente a la conciencia vial.

El legionario tico primero expresó el profundo agradecimiento que siente su familia por las innumerables muestras de afecto recibidas en estos días tan difíciles para ellos.

“Quiero agradecer a todas todas todas las personas que en estos días nos brindaron un gran acompañamiento de diferentes maneras; amigos, vecinos, compañeros de trabajo de mis hermanos, familiares, entre otras personas. El apoyo de cada uno nos ha reconfortado y nos ha convencido del amor y el cariño que le tenían a mi hermano”, mencionó Douglas Forvis.

De paso, extendió también su gratitud hacia su club, el Cacique Diriangén, por el respaldo brindado en este complejo momento personal.

Más allá del duelo, el mensaje de Douglas se convirtió en un tributo a la resiliencia y al cambio de vida que su hermano había experimentado en los últimos años.

Lo destacó como un ejemplo de superación personal, en un relato en el que también evidenció la frustración y la impotencia que siente, al recordar las circunstancias del siniestro.

“Mi hermano falleció en un accidente, iba rumbo a su trabajo acompañado de mi hermana. Dos seres humanos honrados, trabajadores, dedicados a su familia y sin vicios. Mi hermano hace un par de años transformó su vida.

”Quienes lo conocieron vieron su cambio, él se convirtió en quien era, un hombre ejemplar que dejó el alcohol y que demostró que a pesar de caer 1.000 veces, continuó intentándolo hasta lograrlo”, apuntó Douglas Forvis.

Después de eso, escribió lo que todavía no cree y tampoco entiende.

“Lo que es increíble porque lastimosamente este pasado domingo se encontró con una persona irresponsable que acabó con su vida, arrebatándolo de nuestro lado”, afirmó el arquero.

Douglas Forvis lamentó que, a pesar de ese esfuerzo de su hermano por ser una mejor persona y un ciudadano ejemplar, el destino se cruzó con la imprudencia de terceros.

El futbolista terminó con una reflexión que trasciende su dolor personal, apelando a la empatía de todos los conductores que transitan por las vías del país.

Su mensaje se sustenta en que detrás de cada volante hay una responsabilidad que afecta a familias enteras.

“Mi mensaje es que siempre recuerden que cada vez que salimos de nuestros hogares tenemos en casa a mamás, papás, hijos, hijas, hermanos que nos esperan de regreso. Como conductores tenemos una gran responsabilidad y es nuestro deber es hacerlo de manera responsable”, destacó.

Para el guardameta, este mensaje es una manera de transformar su luto en una voz de advertencia, con la intención de evitar que otras familias pasen por el mismo vacío que hoy siente en su corazón, ante la partida de su hermano.