¿Por qué se fue la luz en el estadio justo al final del partido entre Herediano y Saprissa?

Los aficionados reaccionaron de manera espontánea apenas se dio el apagón al final del partido entre Herediano y Saprissa.

Un apagón sorprendió a los aficionados justo al final del partido entre Herediano y Saprissa por la fecha 2 del torneo Clausura 2026.

Parecía como si hubiera estado programado: en el momento que el árbitro David Gómez pitó, todas las luces del estadio Carlos Alvarado se apagaron, mientras jugadores rojiamarillos festejaban la victoria 2-0 y los morados abandonaban la cancha cabizbajos.

Y también, como si hubiera estado ensayado de previo, los aficionados en las graderías empezaron a mostrar las luces de sus celulares, para festejar con esas “luciérnagas” la victoria en medio de la oscuridad.

De repente, unos minutos después, la luz volvió tan rápido como se fue. Según informó Herediano este domingo, ante consulta de La Nación, todo se debió a un apagón generalizado en el cantón de Santa Bárbara cuyas causas no estaban confirmadas. Es decir, no se trató de algo interno del estadio.

Donde todavía no vuelve la luz es en el Deportivo Saprissa, que solo lleva un empate en dos partidos del torneo, y que acumula 10 compromisos sin ganar en el Carlos Alvarado: apenas un empate y nueve derrotas.