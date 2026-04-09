Pierluigi Collina habla sobre el nombramiento de Juan Gabriel Calderón y otros árbitros para el Mundial 2026

Pierluigi Collina es el jefe de los árbitros en la FIFA.

Al entregar el nombre de los árbitros que estarán presentes en el Mundial 2026, la FIFA informó que las designaciones se basaron en el principio tradicional de “priorizar la calidad por encima de todo”.

Asimismo, se tuvo en cuenta la regularidad del rendimiento mostrado por los candidatos en torneos de la FIFA y en otras competiciones nacionales e internacionales de los últimos años.

Costa Rica tendrá dos representantes, que serán el árbitro central Juan Gabriel Calderón y el asistente Juan Carlos Mora. En total, se seleccionaron 52 árbitros, 88 asistentes y 30 asistentes de video de las seis confederaciones y de 50 federaciones miembro para el Mundial.

“Los árbitros designados son los mejores del mundo. Formaron parte de un grupo más amplio de árbitros que se identificó y supervisó durante los últimos tres años. Han asistido a seminarios y arbitrado distintos torneos de la FIFA.

”Además, se ha evaluado con frecuencia su rendimiento en partidos nacionales e internacionales”, expresó Pierluigi Collina, jefe de árbitros y presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA.

Contó que los réferis seleccionados han recibido un amplio apoyo de sus preparadores físicos y personal médico, incluidos fisioterapeutas y un especialista psicológico, algo que evidentemente, continúa.

“Nuestro objetivo es garantizar que estén en óptimas condiciones físicas y mentales cuando lleguen a Miami el próximo 31 de mayo”, citó Pierluigi Collina.

El Mundial de este año será el más grande de la historia: participarán 48 selecciones y se disputarán 104 partidos, con el alcance geográfico más amplio del torneo hasta la fecha.

Por esa razón, esta edición contará con 41 árbitros más que en el Mundial de Qatar 2022, y según Pierluigi Collina, cada uno de los escogidos debe estar preparado para ser designado para un partido y contribuir activamente a garantizar que el arbitraje del Mundial sea todo un éxito.

También destacó que se han seleccionado seis árbitras, lo que mantiene la tendencia iniciada hace cuatro años en Qatar, en ese empeño por seguir desarrollando el arbitraje femenino.

Durante la competición, los árbitros entrenarán diariamente en sesiones en las que participarán jugadores locales.

“Como en torneos anteriores de la FIFA, nuestros analistas de partidos facilitarán a los árbitros toda la información necesaria para prepararse debidamente para los encuentros. Cuidaremos hasta el último detalle para garantizar que el cuerpo arbitral llegue bien preparado, y estamos seguros de que sabrán afrontar los retos de esta revolucionaria competición” destacó.

Pierluigi Collina detalló que, al igual que en ediciones previas del Mundial, la tecnología será muy importante para ayudar a los equipos arbitrales en la toma de decisiones.

Se utilizará la detección automática de goles, una versión mejorada de la tecnología semiautomatizada para la detección del fuera de juego y la tecnología del balón conectado.

Además, por primera vez en la historia del Mundial, el uso de nuevas tecnologías ofrecerá a los aficionados la visión de las jugadas que tienen los árbitros desde el terreno de juego.

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio. Y partido a partido habrá que estar pendiente de los nombramientos arbitrales, para ver en qué momento verán acción Juan Gabriel Calderón y Juan Carlos Mora.

Los árbitros nombrados para el Mundial 2026