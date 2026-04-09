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Pierluigi Collina habla sobre el nombramiento de Juan Gabriel Calderón y otros árbitros para el Mundial 2026

La FIFA dio a conocer la lista final de todos los árbitros convocados al Mundial 2026, con presencia de Costa Rica

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Por Fanny Tayver Marín
Pierluigi Collina es el jefe de los árbitros en la FIFA.
Pierluigi Collina es el jefe de los árbitros en la FIFA. (DAN MULLAN/Getty Images via AFP)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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