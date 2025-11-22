Puro Deporte

Paul Pogba regresa al fútbol más de dos años después

El atacante sufrió la derrota de su equipo, el Mónaco, en el campo del Rennes

Por AFP

Noche de sensaciones contrapuestas para Paul Pogba: el exinternacional francés regresó al fútbol después de más de dos años sin jugar y lo hizo con la camiseta del Mónaco, con el que perdió 4-1 en el campo del Rennes, este sábado en la jornada 13 de la Ligue 1 francesa.








Paul PogbaMónacoFrancia
