Yokasta Valle quiere emprender a golpes a contrincante que amenaza a todas las mujeres

Yokasta Valle llevó en su cinturón el nombre de Kassandra (Sánchez), la última víctima de femicidio en nuestro país, en su pelea ante la japonesa Sana Hazuki.

La boxeadora Yokasta Valle está decidida a fajarse contra uno de los problemas más graves que afronta la sociedad costarricense en los últimos meses, como son los femicidios, que le ha quitado la vida a jóvenes que soñaban con ser profesionales y forjarse una vida.

Yokasta, en un sentido posteo este sábado en su Facebook, comentó que su triunfo frente a la japonesa Sana Hazuki, con lo cual retuvo por cuarta ocasión su título mundial de las 105 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), era dedicado a la joven de 19 años Kassandra Sánchez, quien fue asesinada el pasado 6 de marzo de un balazo en el pecho.

La campeona mundial aseguró sentirse muy dolida y salió a pelea con el nombre de Kassandra al frente de su pantaloneta, como lo hizo en el pasado con Eva Morera, Alisson Bonilla y Luany Salazar, quienes también fueron víctimas del femicidio.

“Cuando le dediqué la pelea a Eva pasó lo de Alisson y me impactó tanto que fui a correr al Valle de Orosi, pensando en ella, en su familia. Tuve la oportunidad de compartir con ellos además de la familia de Luany, quien fue mi compañera de boxeo. Me asesoré, les hablé, traté de entender qué podía hacer por ellas y creo que llegué a la conclusión de que la violencia no tiene género, pero que las mujeres la recibimos por el simple hecho de ser mujer”, escribió Valle.

“Esto es una realidad, muchas chicas sufren en silencio y la verdad que mi mensaje va para ellas, que se empoderen, que no tengan miedo que un agresor se alimenta del miedo de su víctima y si nosotros tenemos seguridad en nosotras mismas, podemos cortar con un círculo de violencia. No están solas, busquen una red de apoyo, no callen”, comentó.

Homenaje a Brisa

La pugilista aseguró que su deseo era realizarle un homenaje a la surfista costarricense Brisa Hennessy, actual líder del Tour Mundial, pero lo sucedido con Kassandra la conmovió.

“Nuestra sociedad está quedando un poco rezagada en los valores tan importantes como el respeto y la igualdad, es algo que hay que ir trabajarlo en los hogares. ¿Por qué no aprovecharse del deporte para implementarlo en los hogares costarricenses?”, añadió Valle.

“Tenía previsto utilizar el nombre de Brisa Henessy (en su pantaloneta) por ser una mujer que respeto y me representa, pero una vez más tuve otro homenaje el cual quisiera nunca más tener que repetir, pero sé que es imposible, pero al menos que una persona mujer o hombre al que le llegue mi mensaje y cambie su condición de vida, es más que suficiente para mí”, comentó.

Finalmente Yoka, quien llegó a 11 triunfos consecutivos tras alcanzar su título mundial, se despidió esperando que la familia de Kassandra Sánchez pueda tener justicia y lidiar con el dolor que los embarga.

“Le pido a Dios que Kassandra vuele alto, que se haga justicia y sobre todo resignación a todas estas familias que de por vida tendrán un dolor irreparable. ¡Con alma, corazón y vida, así lo quise plasmar en mi pelea!”, destacó Valle en sus redes sociales.