“Al ser la primera defensa no es por mandatoria, es decir, no estamos obligados a aceptar una rival en específico, por lo que estamos analizando a quién se va a enfrentar. De momento, tenemos dos opciones: una filipina o bien una europea. La FIB me debe aprobar el nombre y la documentación respectiva para aprobar el combate y precisamente estamos en eso”, comentó Vega.