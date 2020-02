“Con nosotros estuvo la venezolana Luisana Bolívar, quien fue una sparring muy importante, porque ella es alta, de brazos largos y muy fuerte. Mi entrenador Marco Delgado no me dejó descansar en fin de año, me dijo que una campeona no puede descuidarse, debe estar siempre lista y por eso estamos listos para afrontar está gran pelea y darle una alegría a Costa Rica", insistió Valle.