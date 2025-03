Yokasta Valle es comparada por analista de ESPN con glorias como Pacquiao y ‘Mano de Piedra’ por arriesgarse a dar paso

El experto en boxeo del programa ESPN KnockOut, Salvador Chava Rodríguez, analizó para La Nación la pelea entre Yokasta Valle y la estadounidense Marlen Esparza.

La pelea, que se llevará a cabo este sábado 29 de marzo en Cancún, México, presenta varios factores en contra de la pugilista costarricense. Sin embargo, de lograr la victoria, Rodríguez considera que sería un gran paso en su carrera.

“Menudo reto tiene Yokasta Valle al subir dos categorías, no es cosa menor. La diferencia entre la división en la que normalmente pelea Yokasta (105 libras) y la categoría en la que enfrentará a Marlen Esparza (112 libras) implica un aumento de tres kilos y 200 gramos, un total de siete libras, lo que significa un riesgo importante”, dijo Rodríguez.

La contienda, que se disputará en el Poliforum de Cancún en la categoría de 112 libras, está pactada a 10 asaltos y será transmitida por Teletica Canal 7.

“Además de la complicación de que Marlen Esparza no dio el peso en el pesaje oficial, registrando 113.5 libras, el reto es aún mayor. Pero está claro que se trata de hacer historia. Todos sabemos que Yokasta es hoy la reina de las 105 libras, pero con esta pelea está tocando la puerta de combates más grandes y mejores bolsas. Este es el camino”, agregó Rodríguez.

Según el analista, Yokasta es muy valiente, ya que asume más riesgos de los necesarios, pero los frutos de esa determinación podrían traerle grandes alegrías.

“En el pasado, arriesgando, grandes peleadores hicieron historia, como Roberto Mano de Piedra Durán, Manny Pacquiao, Julio César Chávez y el mismo Floyd Mayweather Jr. Ellos aceptaron retos en categorías superiores y hoy están en el Salón de la Fama por sus hazañas. Son un ejemplo a seguir”, destacó Rodríguez.

Yokasta Valle en la élite mundial

El especialista insistió en que la oportunidad de trascender está al alcance de Valle, pero el tema del peso no puede pasarse por alto.

“Esperemos que sea una buena oportunidad para Yokasta. La desventaja en cuanto al peso es evidente, más aún porque Esparza no logró hacer las 112 libras y marcó 113.5. Sin embargo, de ganar, Yoka se colocará en la élite mundial, no solo del peso mínimo, sino también del peso mosca”, recalcó Rodríguez.

Tras superar este viernes la ceremonia de pesaje con 110.2 libras, Yokasta Valle afirmó que bien pudo posponer la pelea, ya que su oponente no cumplió con el peso reglamentario. No obstante, su deseo es subir al ring y ofrecer un gran espectáculo.

“Hice un campamento de tres meses en Jiquipilco, Toluca, aquí en México. Demostré mi profesionalismo al dar el peso, y ahora solo queda mostrar quién es Yokasta Valle. Estoy muy feliz y motivada para la pelea”, expresó en un video enviado por el periodista José David Pérez.

Finalmente, Valle agradeció a quienes la han apoyado a través de las redes sociales y aseguró que espera darle una nueva victoria a Costa Rica. Además, afirmó que el incumplimiento de peso de su rival no alterará su estrategia.

“Sabíamos que ella, en sus dos últimas peleas, no dio el peso, por lo que ya lo teníamos contemplado. Eso no me afecta. Vamos a salir a ganar, tenemos clara nuestra estrategia y esperamos brindar un gran combate y dar lo mejor en el ring”, concluyó.