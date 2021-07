William Corrales: ‘Dineros deben usarse en lo que Consejo dice’

ARCHIVO (JORGE CASTILLO)

De acuerdo con un informe de la auditoría interna del Icoder, que tiene que ver con el uso de las becas que entregan a atletas, expone que esos dineros se usan para comprar DVD’s, pantallas planas, anticonceptivos, compra de carros, ¿qué opinión le merece este uso de las becas?

No puedo hacer ningún comentario porque todavía no hemos tomado las conclusiones sobre el particular, una vez que se tomen las conclusiones en el Consejo –Nacional de Deportes– voy a dar los criterios que mejor corresponden. Claro está que los dineros deben ser utilizados en lo que el Consejo Nacional de Deportes oportunamente decidió, que es para estudio, alimentación, transportación interna, transportación externa, implementos deportivos, etcétera.

Según lo que usted me acaba de decir, ¿qué le parece que los atletas lo usen para otro tipo de cosas, y le pongo ejemplos: cervezas, anticonceptivos, DVD’s?

Es que eso no se lo puedo comentar porque no he visto en detalle, una cosa es lo que en una conferencia me diga a mí el auditor y otra cosa es desmenuzar el informe como tal, particularmente no lo he visto.

Tomando en cuenta lo que le digo, ¿considera que existe falta de control del Icoder al darse esta situación con las liquidaciones?

Indudablemente que sí, los controles hay que fortalecerlos siempre que se pueda, es decir, hay que tener controles y hay que fortalecerlos, lo que sí está claro es en qué se debe invertir porque hay un acuerdo del Consejo, y esto cuando se tramita, a través de las federaciones y asociaciones (deportivas), en algún momento también las federaciones tienen la obligación de ejercer control.