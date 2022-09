Warner Rojas recibe ‘bendición’ de los dioses para desafiar la muerte en la montaña

Warner Rojas recibió la bendición de la montaña Fue parte de la ceremonia de la 'puya', en la cual se le pide permiso a los 'espíritus' para escalar

El montañista costarricense Warner Rojas pidió permiso a los ‘espíritus’ para ascender al Monte Manaslu de 8.164 metros sobre el nivel del mar (msnm), en Los Himalayas, el octavo más alto del planeta y el cual espera coronar en las próximas semanas.

Warner, junto con el grupo de cinco argentinos, con el cual planea ascender la montaña, fueron parte este miércoles de la ceremonia de La Puya, la cual es realizada por un lama o maestro espiritual, frente a un altar de piedra, colorido, sonoro y cuyo objetivo es rendir homenaje a los dioses de la montaña para que bendigan a la expedición y atraer la buena fortuna.

La ceremonia fue realizada en el campo base del Monte Manaslu (4.700 mnsm), donde el tico se encuentra desde el pasado lunes y del cual empezará su rotación, es decir subir y ascender por diferentes altitudes de la montaña, con el fin de generar una gran cantidad de glóbulos rojos en el organismo para alcanzar la cumbre sin asistencia de oxígeno y sin asistencia de sherpas.

“Esta ceremonia es conocida como La Puya. Básicamente es pedirle permiso a la montaña para que nos proteja y nos bendiga. Se bendice lo que más vamos a usar en la montaña, los piolets (piqueta), grampones (piezas metálicas para adherirse al hielo), las botas, y otras cosas. En mi caso la bandera de Costa Rica y otros implementos que vamos a utilizar”, comentó Rojas.

Warner Rojas (derecha) y sus compañeros de expedición fueron parte de la ceremonia de La Puya en el campo base del Monte Manaslu. Cortesía: Warner Rojas

Nuevo reto

Warner fue el primer costarricense en alcanzar la cima del Monte Everest, la montaña de mayor altura en el planeta con 8.848 msnm, el 24 de mayo del 2012. Precisamente el escazuceño espera volver al Everest el próximo año para una segunda incursión, por lo que se prepara en Los Himalayas en una expedición no comercial.

“Al no usar oxígeno complementario, el frío se siente mucho más, se va mucho más despacio en la caminata a una temperatura que rondará entre los 30 y 40 grados bajo cero, por lo que hay partes del cuerpo que serán mucho más sensibles y pueden ocurrir congelaciones de dedos, nariz u orejas, o bien la falta de oxígeno puede causar un edema cerebral e incluso la muerte”, afirmó Rojas.

Warner Rojas regresa a los Himalayas y enfrenta uno de sus mayores retos, incluso su vida corre peligro

“Sin realizar la ceremonia de La Puya no se sale a la montaña. Es una ceremonia de las que más me encanta y se hacen solo en Los Himalayas. Como expliqué, se bendicen todos los implementos, incluso el regalo que me dio mi hija para el día del padre; una pequeña almohada para que use en la montaña”, manifestó.

De acuerdo con los especialistas, el Manaslu es uno de los ochomiles más arriesgados de escalar, el cual registra 55 personas fallecidas en las más de 300 ascensiones. Su geografía es muy similar a la del Everest y eso lo tiene muy claro el expedicionista costarricense.

“Al no tener sherpas nos tocará estar ascendiendo de un punto a otro con nuestro equipo y la alimentación. Pero al estar a más de 4.000 metros, eso nos ayudará para que el cuerpo se acostumbre y genere una gran cantidad de glóbulos rojos para alcanzar la cumbre sin asistencia de oxígeno, lo cual es nuestro objetivo”, comentó Rojas.