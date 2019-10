“Gracias a Dios sigo viviendo el sueño. Estoy doblemente motivado, agradecido con empresas como Choco Frutas y Ricante, las cuales creyeron en mí, lo cual valoro mucho, porque no están directamente ligadas al surf, así como la ayuda del Comité Olímpico e Icoder. Además, porque también voy a ser papá otra vez, la familia está creciendo y hay que luchar por ellos. Eso me hace surfear con más garra, con más hambre de ganar, es por ello que siento un profundo agradecimiento a Dios, pues este año me dieron muchas bendiciones”, explicó Muñoz.