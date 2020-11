“Para el papá de Eva fue un gran gesto que le dedicáramos la pelea y nos lo agradeció. La mamá de Luany me confesó que ella me admiraba bastante y eso me dolió mucho, porque yo la conocía mediante el boxeo. En el caso de la familia de Allison son un ejemplo, porque nunca se rindieron a pesar del dolor y eso es un mensaje muy importante para mí, a la hora de afrontar la pelea" manifestó Valle.