Gracias 🙏 a Dios pude cumplir uno de mis sueños de competir y darlo todo en una final mundial. Muy agradecida con mi madre y entrenadora que siempre y literalmente siempre ha estado a mi lado en las buenas y en las malas, que ha creído en mí desde que nací y la que me ha llevado a ganar 5 lugar a nivel mundial, ella es una Súper Mamá y una Súper Entrenadora A mi familia, a mi esposo y a mi hijita Avril que ellos me apoyan, me motivan y los que me ayudan a creer en mí y dar lo mejor !! A ustedes, todo Costa Rica 🇨🇷 son mi motor, los llevo en mi corazón Seguiré trabajando más duro y no dejaré de soñar, se que debo mejorar Termino una temporada 2019 con muchas lecciones y bendiciones Les deseo lo mejor a todos ustedes, sigamos trabajando para poner más grande aún a Costa Rica 🇨🇷