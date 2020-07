“Ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Siento que me he convertido en un mejor surfista, una mejor persona. No tengo palabras para describir el aprecio que tengo por Kandui y todos los demás. Realmente quiero agradecer a Ray Wilcoxen y su familia. No me conocía antes del año pasado: no tenía motivos para ayudarme y me han tratado como de su familia”, enfatizó Filligim a la revista Duke.