“Estuve entrenando muy fuerte, probando nuevas rutinas y debido a ello me caí y me lesioné las muñecas. No ha sido fácil, pero es un esfuerzo que vale la pena. Este tercer lugar es mu importante, demuestra que, a pesar de no estar compitiendo, nos mantenemos en buena forma, innovando nuestra rutina”, manifestó Tencio.