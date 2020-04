“Ya que no podemos ir al gimnasio ni montar en bicicleta, vamos a trabajar en casa. Hay muchos ejercicios, mucha gente se queja de que no tiene implementos, rodillos, bicicleta y no importa. Hay ejercicios que se pueden hacer. Esto es para la mamá, la abuelita, los niños, todos”, manifestó el medallista de plata de la prueba en fondo en carretera de Londres 2012 y dos veces subcampeón del Giro de Italia.