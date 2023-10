Venezolana Lilibeth Chacón está más cerca de coronarse campeona de la Vuelta Femenina

En los últimos 100 metros de la extensa jornada, la colombiana Karen Villamizar del equipo Pato Bike de México lanzó el ataque, tratando de descontarle tiempo a la líder de la competencia, la venezolana Liliberth Chacón de la escuadra Clarus Merquimia.

Sin embargo, Chacón contestó el reto y logró alcanzar a la cafetera. Con la respiración agitada debido al esfuerzo realizado en el duro ascenso, pudo derrotar en la misma línea de meta a Villamizar y quedarse con la tercera fracción de la Vuelta Ciclística a Costa Rica Femenina Telecable.

Hasta el momento, Liliberth Chacón ha conquistado las tres etapas del giro tico femenino, dominando la prueba con autoridad y corriendo con mucha inteligencia, respaldada por el equipo Clarus Merquimia, que la apoya incondicionalmente.

La venezolana se llevó el primer lugar en la largada de 113 kilómetros, entre la comunidad de Palmares de Pérez Zeledón, Peje y Fátima, con un tiempo de 3 horas, 29 minutos y 47 segundos (3:29:47), seguida por Villamizar con el mismo tiempo y la mexicana Marcela Prieto, también de Pato Bike, a 7 segundos.

Mientras tanto, la mejor costarricense fue Milagro Mena del Colono Bike Station Kölbo, ubicada en la sexta posición a 40 segundos.

En la clasificación general, Chacón sigue liderando la prueba con un acumulado de 7 horas, 36 minutos y 54 segundos (7:36:54), seguida por la canadiense Nadia Gontova del Team Roxo Racing de los Estados Unidos, a 26 segundos, mientras que Prieto de Pato Bike se encuentra a 51 segundos.

Por otro lado, la tica más sobresaliente del evento ciclístico es Milagro Mena del Colono Bike Station Kölbi, quien ocupa la octava posición con un retraso de 3:43 con respecto a la suramericana.

Sin importar el terreno por donde transitaron en la Zona Sur de nuestro país, Liliberth Chacón demostró ser la pedalista más completa del pelotón y está a 83 kilómetros de proclamarse campeona. Este domingo se celebrará un circuito en Escazú que se iniciará a las 8 a. m. frente a la Municipalidad y concluirá en el mismo lugar.

“Mañana espero que sea lo que Dios quiera. El ciclismo es incierto, mil cosas pueden suceder en la carrera. Hace dos años estaba ganando una carrera y faltando 50 metros para terminar se me atravesó un perro y la perdimos. Siempre he dicho que no se puede decir nada hasta que se termine la competencia, por lo que vamos a esperar”, declaró Chacón.